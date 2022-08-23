Yerde Bulduğu Kredi Kartıyla Temassız Alışveriş Yaptı

Zanlı bugün 23.08.22 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde “bularak sirkat” suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı İlhan Damdelen, olgularla ilgili bilgi vermek üzere bayan polis memuru Ayşegül Kaya’yı tanık kürsüsüne çağırdı.

Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 18.08.22 tarihinde Gazimağusa’da çalışmakta olduğu marketin önünde, yerde bulduğu G.T isimli şahsa ait kredi kartı ile 2 ayrı iş yerinden toplam 212 T.L değerinde temassız alışveriş yapan zanlının, şikâyet üzerine incelenen kamera görüntülerinden 22.08.22 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

ZANLININ İKAMETGAHINDA BAŞKA ŞAHISLARA AİT KREDİ KARTLARI, TELEFON VE TABLET BULUNDU.

Ayni gün zanlının kalmakta olduğu ikametgahında yapılan aramada 3 adet cüzdan ve bu cüzdanlar içerisinde farklı kişilere ait 3 adet kredi kartı, bir adet tablet ve bir adet de cep telefonu bulunduğuna dikkat çeken tanık polis, meselenin yeni olduğunu, alınması gereken ifadeler yanında zanlının ikametgahında bulunan farklı kişilere ait kredi kartlarının, cep telefonu ile tabletin ne şekilde ve nasıl zanlının tasarrufuna geçirildiğinin araştırılacağına değindikten sonra, tahkikatın selameti açısından zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti be talebi değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)