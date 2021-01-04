YEREL BULAŞTA SON DURUM

Lefkoşa Göğüs Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi gören 77 yaşında Sevim Sakinsel hayatını kaybetti. (Covid-19’a bağlı 8. ölüm)

Pandemi Hastanesi'nde PCR testi yapan 1 hemşire pozitif.

Lefkoşa Acil Servis’e başvuran iki kişi pozitif. 2 doktor ve 1 hemşire temaslı olarak karantinada.

Girne Mustafa Çağatay İlkokulu'nda görevli 4 öğretmen pozitif, okulda toplam pozitif vaka sayısı 5.

Girne’de özel bir hastanede görev yapan 1 hemşire pozitif. Lefkoşa tüp bebek merkezinde hemşirenin temaslısı 1 doktor pozitif.

Coronavirüs(COVID-19) pandemisinde "yerel bulaş"taki yayılım devam ediyor. Hastalık özellikle hastane ve okullarda yayılıyor.

Göğüs Yoğun bakım servisinde tedavi gören 1 hastanın daha testi pozitif çıkarken, 77 yaşındaki Sevim Sakinsel hayatını kaybetti.

Lefkoşa Acil Servis’e ‘yüksek ateş’ şikâyeti ile başvuran iki hastanın testlerinin pozitif çıkması ile serviste göreli iki doktor ve 1 hemşire temaslı olarak karantinaya alındı.

Dün birçok yerden pozitif vaka haberleri geldi. Girne’de Mustafa Çağatay İlkokulu'nda 1 öğretmenin pozitif çıkmasının ardından, okulda yapılan testlerde 4 öğretmenin daha testi pozitif çıktı.

Temaslı ekibi dün yine hız kesmeden yoğun tempoda çalışırken, Sağlık Bakanı Ali Pilli’de çalışmaları yerinde inceledi.

Bakan Pilli, yerel bulaştaki son durumu, Sağlık Üst Kurul kararlarını ve aşılanma programını değerlendirdi.

“Temaslı ekibi olağan üstü çalışıyor…”

Bir anda patlak veren yerel bulaşın ardından ‘temaslı ekibinin’ de işi yükü katlandı. Hemen her gün gelen vaka haberleri ile temaslıların bulunması için yoğun mesai harcayan ekip dün yine olağan üstü toplandı.

Özellikle hastanede bulaşın önünü kesmek için ciddi çalışma yapan ekibin işi de artan yerel vakalar nedeniyle tıkanıyor.

Sağlık Bakanı Ali Pilli:

“PCR testi alan 1 hemşire pozitif”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son durumla ilgili bilgi verdi. Ülkede artış gösteren vakalar nedeniyle vatandaşın çok daha dikkatli olması hususunda uyarılarda bulunan Pilli, Lefkoşa Devlet Hastanesi ile ilgili de bilgi verdi.

Pilli, Pandemi Hastanesi'nde PCR testi alan 1 hemşirenin test sonucunun pozitif çıktığını ve tedavisinin başladığını söyledi.

Acil Servis’e başvuran 2 hastanın pozitif çıkması ile ilgili serviste görevli 2 doktor ve 1 hemşirenin temaslı kabul edildiğini ve karantinaya alındığını ifade eden Pilli, “Acil Servis’e gelen her vakayı pozitif kabul ediyoruz ve orada önlemleri bu şekilde alıyoruz. Acil Servis’te görev yapan doktorlarımız ve hemşirelerimiz tedbirli davranıyor ve testler yapılıyor. Servise başvuran 2 hastanın pozitif çıkması ile 2 doktor ve 1 hemşiremiz temaslı kabul edilerek karantinaya alındı” dedi.

Pilli: “Pandemi Hastanesi yoğun bakım servisinde 3 hasta var”

Pandemi Yoğun Bakım Servisi’nde 3 hastanın olduğunu belirten Bakan Ali Pilli, Göğüs Hastalıkları Servisi'nde 1 hastanın daha testinin pozitif çıkması ile yoğun bakıma alındığını aynı servisteki hastanın testinin negatif olduğunu ancak takibinin sürdüğünü söyledi.

Kış ayı nedeniyle kronik vakaların alevlendiğini ifade eden Pilli, “Yaşlılar özellikle risk grubunda bulunan kronik vakalar evden çıkmasın. Kış aylarında tüm dünyada da özellikle kronik hastalığı olanlar hayatını kaybediyor. Bu aylarda yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar kendi önlemlerini arttırsın” ifadelerini kullandı.

Pilli: “Aşı planımız hazır”

Aşılanma ile ilgili de bilgi veren Sağlık Bakanı Ali Pilli, dünyada aşının yapılmaya başlandığını ifade etti.

Pilli, ülkede aşı ile ilgili alt yapının hazır olduğunu ve Ocak ayının 15’inde aşılanmanın başlayacağını duyurdu.

Aşı ile ilgili yapılan planda önceliğin Sağlık çalışanları, huzurevinde kalanlar ve kronik hastalığı bulunan kişiler olduğuna vurgu yapan Pilli “Aşılarda başarılı olacağız” dedi.

“Virüs mutasyona uğradı, tedbirleri arttırdık”

Kişilerin bireysel olarak tedbir almak mecburiyetinde olduğunu kaydeden bakan Ali Pilli, virüsün dünyada ve Güney Kıbrıs'ta mutasyona uğradığını ve daha hızlı bulaştığını ifade ederek, “Tedbirleri arttırmış durumdayız” dedi.

Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini bir kez daha hatırlatan Pilli, maskenin mutlaka kullanılması gerektiğini vurguladı. Özellikle kişilerin yakın temasta maskenin kullanılması gerektiğine dikkati çeken Pilli, “Devlet dairelerinde bulaş riski çok yüksek. Kahve, çay içilirken topluluk oluşmamalı, kişiler tek başına kahve çayını içmeli” dedi.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) onaylı aşılara yönelik KKTC'deki çalışmalar neler?



Türk uzmanların KKTC için hazırladığı Aşı Planı, talep edilen revizelerle birlikte İki Toplumlu Teknik Sağlık Komitesi’nin Kıbrıslı Rum Eş Başkanı ve Birleşmiş Milletler yetkilisine geçtiğimiz Çarşamba günü gönderildi.

İki adet eksi (–) 75 derece aşı muhafaza buzdolabı da geldi, ayrıca, ülkede mevcut bir aşı buzdolabı daha yer alıyor. Tümünün kapasitesi 300 bin doz aşıyı muhafaza etmeye yeterli oluyor.

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi bu hafta online toplantı yapacak, ayrıca, KKTC'deki yetkili ve uzmanlara yönelik online bir eğitim çalışması yapılacak.

Kıbrıslı Türkler için hazırlanan Aşı Eylem Planı’na göre aşıların kuzeye ne zaman gönderileceğine yönelik takvimin Birleşmiş Milletler aracılığı ile paylaşılması bekleniyor.

Gözler Sağlık Üst Kurulu'nda

30 Aralık tarihinde toplanarak birçok karar üreten Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu bugün yeniden toplanıyor.

Üst kurulunun kararlarında yer alan okullarda yarıyıl tatili bugün itibari ile başladı.

Yılbaşı nedeniyle sokakta ve eğlence merkezlerinde toplu eğlenme yasağı ile birlikte gece 22.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ile ilgili kararlar bugün yeniden değerlendirilecek.

İlk ve orta dereceli okullarda yarıyıl tatilinin erkene alınması ve tatilin 4-15 Ocak arasında yapılmasına karar veren komite, Güney Kıbrıs'tan gelecek herkesin 10 Ocak tarihine kadar karantinaya tabi olmasını da kararlaştırmıştı. Güney Kıbrıs'ta çalışan ve Sağlık Bakanlığı tarafından karantinasız geçişlerine izin verilen kişilerin izinleri de 10 Ocak’a kadar iptal edilmişti.

Yılbaşı önlemleri çerçevesinde evlerde 10 kişiden fazla kişinin bir araya gelmemesi uygulaması bugün sona erecek.

KKTC’ye gelecek yolcularda ülkelere göre belirtilen karantina kararları 31 Ocak gece yarısına kadar uzatılmıştı.

Yılbaşı etkinliklerini ve benzeri eğlence faaliyetlerini yasaklayan komite ayrıca bugüne kadar düğün, sinema, tiyatro, doğum günü, toplu ibadet, nişan, nikah, mevlit ve sergi vb. faaliyetlerinin de eklenmesine ve bu faaliyetlerin de durdurulmasına da karar vermişti.

Bakan Pilli, alınan sokağa çıkma yasağı kararlarına uyulmadığını bugün yapılacak toplantıda üst kurulunun bu konuyla ilgili yeniden değerlendirme yapacağını söyledi.

Restoran, berber kuaför ve spor salonları…

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, 25 Aralık’taki toplantısında ise 28 Aralık’tan itibaren saat 21.00’den sonra cafe, restoran, pastane, bet ofisi, kuaför salonu, güzellik merkezi, masaj salonu, spor salonu, pide salonu, simitçi, berber salonu alanlarındaki faaliyetleri durdurmuş ve saat 21.00’den sonra sadece paket servis hizmetlerinin açık olacağını duyurmuştu.

Komitede yapılan değerlendirmeyle meyhane, bar, club ve benzeri eğlence yerlerinin kapatılma kararı 4 Ocak 2021’e kadar uzatılmıştı.

Üç gün ve daha kısa süreli ülkeye gelenlere bir dönem tanınan karantinasız giriş hakkı da süresiz durdurulmuştu.

Komitede, taşımacılık sektörü ile ilgili karar yeniden değerlendirilerek, otobüs, minibüs, taksi vb. taşımacılık yapan araçların şoför yanlarına yolcu almamaları, otobüs ile minibüslerde yolcuların şoför koltuğunun bir arka koltuğunu boş bırakacak şekilde oturma düzeni ile yolcu taşımaları uygun görülerek daha önce alınan kararın bu yönde tadil edilmesine karar verilmişti.

Pilli: “Güney için radikal tedbirler alacağız”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Güney Kıbrıs'ta salgında ciddi bir artış olduğuna vurgu yaparak Güney Lefkoşa Hastanesi başhekiminin endişeli çağrısına kulak verdiklerini ve durumu üzülerek izlediklerini kaydetti.

Bakan Pilli, “Güney’e geçişler 10 Ocak tarihine kadar durdurulmuştu. Artan vakaları üzülerek izlerken, 10 Ocak’tan sonra güneye geçişlerle ilgili radikal tedbirler alacağız” ifadelerini kullandı.

Pilli sağlık çalışanlarına teşekkür etti…

Temaslı ekibinin çalışmalarını da dün gün boyu Lefkoşa Devlet Hastanesinde yerinde takip eden Sağlık Bakanı Ali Pilli, kurallara uyulmadığı takdirde salgının artacağına dikkati çekti.

Pilli, yurt dışında çok fazla insanın bu virüs nedeniyle hayatını kaybettiğine de vurgu yaparak,” İnsanlar bu salgını ciddiye alsın, 40-50 yaş arası meslektaşlarımız çok sayıda insan hayatını kaybetti. Kurallara uyalım, 7/24 temaslı ekibi ve tüm sağlık çalışanları büyük bir özveri ile çalışıyor. Hepsine çok teşekkür ederim” dedi.

Yerel vakalarda son durum: Sağlık çalışanları, öğretmenler…

Yerel bulaş hız kesmeden yayılıyor. Bulaşıcı Sağlık üst Kurulu’nun okullarla ilgili yarıyıl tatil kararı almasına rağmen, toplamda 12 öğretmen ve 23 öğrencinin test sonucu pozitif.

Geçen hafta Göğüs Yoğun Bakım Servisinde tedavi gören ve PCR testinin pozitif çıkması ile karantina yoğun bakım servisinde tedavi gören hasta hayatını kaybetmişti.

Aynı serviste 3 hastadan biri olan 77 yaşındaki Sevim Sakinsel’in PCR testi pozitif çıktı, dün karantina yoğun bakım servisine alınan sakinsel hayatını kaybetti.

Ülkede covid-19’a bağlı 8. Ölüm gerçekleşti. Sakinsel’in ölümüne ilişkin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 77 yaşındaki hastanın akciğerlerde idiopatik fibrozisi kronik akciğer hastalığı olduğu belirtildi.

Acile giden 2 kişi pozitif, hemşire ve doktorlar temaslı…

Lefkoşa Devlet Hastanesine giden 2 kişinin PCR testi pozitif çıktı, serviste 2 Doktor ve 1 hemşire karantinaya alındı. Girne’de özel bir hastanede çalışan 1 hemşirenin testi pozitif çıktı, Lefkoşa Tüp Bebek Merkezinde hemşirenin temaslısı doktorunda testi pozitif.

12 öğretmen, 23 öğrenci pozitif…

Salgın özellikle okullarda hız kesmedi. Girne’de Mustafa Çağatay İlkokulunda 1 öğretmenin pozitif çıkmasının ardından 31 Aralık tarihinde okulda yapılan testlerde 4 öğretmenin daha PCR testi pozitif çıktı.

Ada genelinde 3 Ocak tarihine kadar toplam 12 öğretmen ve 23 öğrencinin covid-19 tedavisi devam ediyor.

9 Eylül İlkokulu’nda vakalar artıyor

Lefkoşa’da 615 öğrencinin eğitim gördüğü 9 Eylül İlkokulunda yapılan testlerin ardından 30 Aralık tarihine kadar 12 öğrenci ve 7 öğretmenin PCR testleri pozitif çıkmıştı.

Karantinada tutulan temaslı 15 öğrencinin ise ikinci testlerinin pozitif çıktığı iddiası okuldaki korkunç tabloyu ortaya çıkardı.

9 Eylül İlkokulunda bir velinin telefonuna gelen mesajda 15 öğrencinin daha testinin pozitif olduğu ifade edilirken, resmi kaynaklar bunu henüz doğrulamadı.

Velilerin cep telefonuna gelen mesaj şöyle:

Sayın veliler çok şükür sınıfımızdan pozitif vaka yok. Fakat okulumuz öğrencilerinden 15 öğrencimiz 2. Testlerinde pozitif çıkmışlardır ve de ailelerine de temasları oldukları için bazıları bulaştırmıştır. Bu nedenle lütfen karantinanıza devam edin ve mutlaka testlerinizi yaptırın. Pozitif olan birçok çocuğun ateş dâhil hiçbir belirti göstermediğini unutmayın.

Kaynak : Yenidüzen