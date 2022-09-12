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Yerel seçim tarihi için istişareler başladı!

12 Eylül 2022 Pazartesi 23:21
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Yerel seçim tarihi için istişareler başladı!


GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, PM toplantısı sonrasında basına açıklama yaptı. Partide yeni genel sekreter ve MYK seçiminin ardından değerlendirmelerde bulunan Erhürman, “Merkezi Yönetme Kurulu’nun önce yerel seçimler ardından da erken genel seçimlere hazırlanmak için çok ciddi görevleri olacak. Halkın geneli de bu işin böyle olmayacağına dair genel bir kanaate sahip. Genel olarak insanlar artık mutlu değiliz ifadesini çok fazla kullanmaya başladı. Erken Genel seçimin çokta uzun bir zaman sonra olacağını düşünmüyorum. Belki yarın belki yarından da yakın ifadelerini kullandı.
Erhürman, “Birileri her parmak kaldırıldığında anayasayı ihlal edemeyeceğini görmüş oldu. Bu ciddiyetsizlikle ilgili anayasa mahkemesi gereken cevabı verdi. Biz davayı açarken bizim derdimiz tarih değildi, bizim amacımız anayasayı korumaktı. CTP için tarih fark etmez ancak en başında konsensüs ile bu işin çözülmesi gerekirdi. Biz CTP olarak mecliste istişare ortamın yaratılması çağırısında bulunduk. Bugün itibariyle bu istişare başladı” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Tufan ErhürmanCTPPM
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