Künye
Kıbrıs 23
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
3 kez bıçak sapladı
3 kez bıçak sapladı
Ozan, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
Ozan, yoğun bakımda yaşam mücadelesi...
Arkadaşını sırtından 3 kez bıçakladı!
Arkadaşını sırtından 3 kez bıçakladı!
Arkadaşını öldürmüştü! İstinaf talebi reddedildi...
İstinaf talebi reddedildi
Kanunsuz tabanca bulunduran zanlı mahkemede
Kanunsuz tabanca bulunduran zanlı mahkemede
banner107
Flaş Haber
O isim görevden alındı!
Kapat

Yerel seçim tarihi, Resmi Gazete'de!

Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisi, Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti Seçiminin 25 Aralık’ta yapılacağına yönelik karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

17 Eylül 2022 Cumartesi 10:24
93 Okunma
Yerel seçim tarihi, Resmi Gazete'de!


Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisi, Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti Seçiminin 25 Aralık’ta yapılacağına yönelik karar, 16 Eylül 2022 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak duyuruldu.

Karar ile ilgili şu açıklamalara yer verildi:

“Cumhuriyet Meclisi, yerel yönetim organları seçimlerinin, 25 Aralık 2022 tarihinde yapılmasını ve seçilecek yerel yönetim organlarının göreve başlamasına kadar, Haziran 2018’de göreve gelen yerel yönetim organlarının işgüder organlar olarak, yalnızca asgari, cari ve rutin yerel yönetim hizmetlerinin karşılanması ve çalışanlarının emeklerinin karşılığını alması çerçevesinde görev yapmasına; ayrıca 25 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşecek seçimde, seçimin başlangıç tarihi, Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 12’nci maddesinde öngörülen kurallar dikkate alınarak Yüksek Seçim Kurulunca Resmi Gazete’de ilan edilmesine ve Yüksek Seçim Kurulu'nun, söz konusu Yasanın 20’nci maddesi kuralları uyarınca seçim işlemlerini başlatmasına karar verir. Bu Karar ana muhalefet partisinin “Belediyelerin Birleştirilmesi” ile ilgili yasaya karşı açacağı iptal davasına ve onun hukuki sonuçlarına halel getirmez.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eroin ve yüklü miktarda para ile yakalandı
Eroin ve yüklü miktarda para ile yakalandı
Otel odasında ölü bulundu
Otel odasında ölü bulundu
Dışişleri Bakanlığı'ndan sert açıklama!
Dışişleri Bakanlığı'ndan sert açıklama!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim