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Yerel seçimler...

11 Ekim 2022 Salı 20:59
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Yerel seçimler...



Ulusal Birlik Partisi (UBP), 47'nci kuruluş yıl dönümü resespiyonunda 25 Aralık'ta gerçekleşecek yerel seçimlerde yarışacak 7 belediye başkanı adayı resmen ilan edildi. 

Şölen havasında gerçekleşen resepsiyonda kesinleşen ve açıklanan adaylar şöyle:

Lefke Belediye Başkan Adayı Adil Özgey

Beyarmudu Belediye Başkan Adayı İlker Edip

İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu

Değirmenlik Belediye Başkan Adayı Ebru Törehan

Girne'de Bağımsız Belediye Başkan Adayı Nidai Güngördü

Güzelyurt Belediye Başkan Adayı Mahmut Özçınar

Gazi Mağusa Belediye Başkan Adayı Erdal Özcenk

Anahtar Kelimeler:
UBPKKTCKıbrıs
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