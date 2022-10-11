Yerel seçimler...

Ulusal Birlik Partisi (UBP), 47'nci kuruluş yıl dönümü resespiyonunda 25 Aralık'ta gerçekleşecek yerel seçimlerde yarışacak 7 belediye başkanı adayı resmen ilan edildi.
Şölen havasında gerçekleşen resepsiyonda kesinleşen ve açıklanan adaylar şöyle:
Lefke Belediye Başkan Adayı Adil Özgey
Beyarmudu Belediye Başkan Adayı İlker Edip
İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu
Değirmenlik Belediye Başkan Adayı Ebru Törehan
Girne'de Bağımsız Belediye Başkan Adayı Nidai Güngördü
Güzelyurt Belediye Başkan Adayı Mahmut Özçınar
Gazi Mağusa Belediye Başkan Adayı Erdal Özcenk