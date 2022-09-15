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Yerel Seçimler ne zaman olacak?

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın New York ziyareti öncesinde olağanüstü toplanıyor.

15 Eylül 2022 Perşembe 13:00
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Yerel Seçimler ne zaman olacak?


Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın New York ziytareti öncesinde olağanüstü toplanıyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar meclisi bilgilendirecek. Meclis gündeminde yer alamasa da gündemde ayrıca belediye seçimlerinin ne zaman yapılacağı konusu da var.

Ana muhalefet ile iktidar kanadı şu sıralarda tarih üzerinde anlaşmaya çalışıyor.

Elde edilen bilgilere göre üç farklı tarih üzerinde duruluyor fakat henüz uzlaşı yok.

27 Kasım, 6 Aralık ve 13 Aralık tarihi üzerinde tartışma devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor….

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