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‘Yerelden Genele CTP Geliyor’

Dün akşam CTP ‘Yerel Genele CTP Geliyor’’ sloganı ile CTP ilçe binası önünde partisini tanıttı.

05 Ekim 2021 Salı 12:37
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‘Yerelden Genele CTP Geliyor’
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Müzik dinletisi ile başlayan etkinlikte daha sonra söz alan Süleyman Uluçay: ‘’Değerli arkadaşlar, Mağusamız ile ilgili çeşitli hayallerimiz vardır. Bunlardan yapılabilecek olanları sizlerin de önerileriyle hazırlayıp hayata teker teker geçireceğiz. Halkımızın bize güvenerek yetki vereceğine inanıyoruz. Şimdiden sorumluluk duygusu ile çalışmalarımıza başladık. Gönüllü olarak bir adım attık. Sizlerin desteğiyle Mağusa’yı daha yaşanır bir şehir olarak geliştirmek, geleceğe umut ve başarıyı taşımak istiyoruz.Bu akşam burada bu umutla ve heyecanla bir araya geldik.’’ İfadelerini kullandı.

Ardından kürsüye çıkan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman konuşmasında: ‘’Çok karanlık bir 2020-2021 geçirdik ama bu akşam görüyoruz ki ışık Mağusa’dan yükselmeye başladı. Çok zor günler geçirdik ve çok zor günlerde geçirmeye devam ediyoruz. Yerelden genele dedik. Bu karanlık günlerin ardında artık mi nallayalar göründü. Aydınlık bir 2022’ye yol alıyoruz. Kıbrıs sorununda olmayacak tezler, olmayacak işler, Kıbrıs Türk halkını yalnızlaştırmaya dünyadan soyutlamaya uluslararası toplumun ve uluslararası hukukun dışında bırakmaya çalışanlar içeride Kıbrıs Türk halkını anayasasından, iş tüzüğünden, yasasından, hukukundan uzaklaştırmaya çalışanlar kurumsal yapısını yıpratmaya çalışanlar Kıbrıs Türk halkının özgüvenini yok etmeye çalışanlar, gün 24 saat sizden bir şey olmaz, siz yapamazsınız, biz yapamayız diyenler ve yerelde Mağusa’yı bulunduğu noktadan alıp aşağıya aşağıya çekmeye çalışanlar ile geçen yılları artık geride bırakıyoruz. Gözün aydın Mağusa bizim adayımız Süleyman Uluçay’dır.’’ dedi.

Etkinliğe çok sayıda CTP’ lilein katılması dikkatlerden kaçmadı. Daha sonra ise bütün vekiller ve Mağusa Belediye Başkanı adayı kürsüye çıkarak toplanan CTP'lileri selamlamalarının ardından Mağusa’daki aday tanıtımı son buldu.(MHA)

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