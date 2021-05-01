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Yerli asma yaprağı ve sivri biberle ithal armutta limit üstü bitki koruma ürünü bulundu

Tarım Dairesi, 23-29 Nisan tarihleri arasında yapılan ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Denetimlerde, 2 ithal üründe limit üstü koruma ürünü, 1 yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü, 2 yerli üründe ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü bulundu.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 12:53
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Yerli asma yaprağı ve sivri biberle ithal armutta limit üstü bitki koruma ürünü bulundu

Daireden yapılan açıklamaya göre, ithal ürünlerden 19 numuneden 17 tanesi temiz çıkarken, 2 tanesinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Limit üstü zirai ilaç tespit edilen ürünlerin SVS Tic. Ltd’in getirttiği 2 farklı tür armut olduğu belirtildi. Örnek alınan 26 yerli üründen 23 tanesi temiz çıkarken, 1 üründe bitki koruma ürünü, 2 üründe ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

Tatlısu köyü sakinlerinden Özcan Bozkoyun ve Seyfettin Yalçın’a ait asma yaprağında tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünlerin hasadı engellendi.

Mağusa sakinlerinden İdris Saraç’a ait sivri biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

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Tarım Dairesi
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