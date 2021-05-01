Yerli asma yaprağı ve sivri biberle ithal armutta limit üstü bitki koruma ürünü bulundu

Tarım Dairesi, 23-29 Nisan tarihleri arasında yapılan ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Denetimlerde, 2 ithal üründe limit üstü koruma ürünü, 1 yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü, 2 yerli üründe ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü bulundu.