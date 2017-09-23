Yerli bulgur atıl durumda ithal bulgura izin!

Deniz Abidin

Ülkemizde devletin teşviği ile kurulan kapasitesi çok yüksek bir tesis bulunmasına rağmen KKTC Bakanlar Kurulu aldığı bir kararla bulgur ithalatına izin verdi. Bakanlar Kurulu aldığı bu kararla hem yerli bir sanayicinin zora girmesine neden oldu hem de çiftçinin zarar etmesine sebep oldu.

Ülkemizde bulunan Çınar Bulgur, Un ve Tarhana Üretim Tesisi ülkemiz çiftçisinin ürettiği buğdayın kilosunu 85 kuruşa alıyor, devlet ise buğdayın kilosunu 72 kuruşa alıp Türkiye’ye 75 kuruşa satıyor. Ardından da bizim üreticinin buğdayından yapılan bulgura 2 liradan ithal için izin veriyor. Kısacası hem üretici daha az para kazanıyor hem de ülkemizde personel istihdamı sağlayan bir tesisin yarı atıl vaziyette kalmasına sebep oluyor.

Üretici, Çınar Bulgur Un ve Tarhana Üretim Tesisi Direktörü Mustafa Kemal Arif, ülkenin yurt dışına bulgur ihraç edebilecek yeterli kapasitesi olduğuna vurgu yaparak, ülkenin bulgur ihtiyacının yılda bin 500 ton olduğunu belirtti.

Arif, ülkenin bulgur ihtiyacının on misli bulgur üretebilecek kapasiteli tesisine sahip olduğunu söyleyerek, buğdayın ucuza satıldığını, bulgurun da pahalıya ithal edildiğini kaydetti.

“Bana teşvik belgesi verdiler”

Mustafa Kemal Arif, yaklaşık 4.5 yıl önce devletin kendisine teşvik belgesi verdiğini ardından da Kalkınma Bankasından 1 milyon dolar kredi çıkarttıklarını söyledi. Arif ayrıca AB Teşvik kredisi olark 500 bin Euro aldığını ve kendi cebinden de 1.5 milyon Euro vererek bir tesis kurduğunu belirtti. Arif tesisin ilk 3 yılında herhangi bir kota konmadığı için atıl vaziyette kaldığını, 3 yılın ardından ise % 40 yerli bulgur kullanılacak kotası konmasıyla az da olsa faaliyete geçtiğini söyledi. Arif ayrıca “tesisin atıl kaldığı 3 yılda borçlarıma ödeme yapamadığım için çok büyük faiz ödemek zorunda kaldım, bu süre zarfında tüm yetkililere sıkıntılarımı anlatmama rağmen hiçbir önlem alınmadı. Madem ki bulgurun ithalatına izin vereceklerdi beni niçin böyle büyük bir borcun içine soktular” şeklinde konuştu.

“Pamuk yağı ile boyanmış bulgur ithal ediyorlar”

Arif, ürettiği bulgurun tahlilini yaptırdığını ifade ederek, “Merak ediyorum. Hükümet ithal ettiği bulgurun tahlilini yaptırdığında ne görecek. Benim ürettiğim bulgurun içinde yüzde 12 protein vardır. Ancak iddia ediyorum ki yurt dışından ithal etikleri bulgurun yüzde 90’ı besin değerine sahip kaliteli bulgur değildir. Pamuk yağı ile boyanmış bulguru getirirler, tüketici tencereye koyduğunda ortaya bembeyaz bir pilav çıkıyor” diye konuştu.

“Serbest piyasa ekonomisi varmış”

Arif, “Serbest piyasa ekonomisi varmış. Bu nedenle ithal ediyorlarmış. Bu ülkede doğru düzgün laboratuvarımız bile yok ki tahlil yapsın. İthal edilen ürünlerin içinde ne var ne yok kimse bilmiyor. İsteyen tüccar istediği kadar getirir vatandaşa habire sunar. Karını kendi ceplerine indirerek ne olduğu belli olmayan gıdaları vatandaşın tüketimine sunuyorlar. Vatandaş ne olduğunu bilmeden ucuzdur diye alıp tüketiyor. Bu ülkede üretim her geçen gün tükeniyor.” dedi.

“Güney Kıbrıs’a satılabilir”

“Beni anlaşma olacak, Rum tarafına bulgur ihraç edeceğiz diyerek teşvik ettiler. Yatırımı yaptım, ancak maalesef dar boğaz içinde yüzüyorum. Diğer taraftan ahkam kesiyorlar. Yurt dışından habire bulgur ithal ediyorlar. Bugün Rum tarafına bulgur da veremeyiz. Rum tarafında 2 tane küçük bulgur üretim tesisi var ve bunların kapasitesi de yıllık bin kilo civarındadır. Eğer yeşilhat tüzüğüne bulguru da koyarlarsa Güney Kıbrıs’a bulgur satabiliriz. Rum tarafında bulgurun kilosu 3 Eurodur. Türk tarafında ise kilosu 3 buçuk liradır. Üretici, yokluk içinde çırpınıyor” şeklinde konuştu.

“Devlet her kilo bulgura 2 liraya yakın para ödüyor”

İthal edilen ürünün ne kalitede olduğunun denetlenebilir olması gerektiğini belirten Arif, tüketiciye sunulan bir malın kaliteli olmasına dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti. Arif, ”Ben buğdayı üreticiden 85 kuruşa alırım. Devlet çiftçiden 72 kuruşa alır, 75 kuruşa Türkiye’ye satar. Türkiye’den ithal ettikleri bulgurun kilosuna devlet 2 liraya yakın para ödüyor”

Kelle: “Bu yıl iki katın üzerinde buğday ekimi yapıldı”

Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, bu yıl 5 bin ton buğday ihraç edildiğini ifade ederek, ülke olarak ithal edilen buğdayın ise yumuşak buğday olduğunu söyledi. Kelle, ülke genelinde bu yıl iki katın üzerinde buğday ekimi yapıldığı için bu yıl bir ürün fazlalığının olduğunu belirterek, önemli olanın üretmek olduğunu kaydetti. Kelle, erken hasata girilen bir ülke olmamızdan dolayı ve diğer ülkelerin henüz hasata başlamamış olmasından dolayı, bu noktadan hareketle 5 bin ton buğdayın ihraç edildiğini söyledi.

“Üretime destek verilmeli”

Kelle, şöyle devam etti, “Hükümet bulgur ithalatına ilişkin alınan kararı tadil ederek yurtdışında yapılacak bulgur ithalatlarında, ithalatçılara ülkemiz ürünü buğdaydan üretilen bulgurdan aldıkları miktarın 2 katı oranında ithalat izni verilmesine karar verdi. Keşke yatırımımız daha fazla olsa. Ürettiğimiz buğdayı burada işleyebilecek fabrikalarımız ve işletmelerimiz olsa ve bunu kendi içimizde değerlendirebilsek. Tüm uhde Bakanlığın elindedir. Buradaki amaç bizim ülkemizden ihraç edilen bir ürünün alınıp işlenmesi bize katma değer yaratması noktasından Bakanlar Kurulu hareket etmiş olabilir. Bulgur noktasında kendi ürünümüzü üretmek ve bu noktada işleyerek vatandaşla buluşturma noktasında yeterli kapasitemiz var mı? Bu düşündürücüdür. Eğer varsa bunu kendi içimizde değerlendirmek en güzelidir. Yoksa da bu bize gösteriyor ki tarımsal sanayide ne kadar geri olduğumuzu ve tarımsal sanayinin hızlı bir şekilde gelişmesini, bununla birlikte eş zamanlı tarımın gelişeceği noktasındadır. O nedenle üretime destek verilmeli, daha sonra da eş zamanlı olarak tarımsal sanayiye destek verilmeli ki ülkemize tam anlamıyla bir katma değeri ortaya koyabilelim”