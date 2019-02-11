Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Xiaomi Mi 9 ortaya çıktı! İşte Çinlilerin yeni oyuncağı
Xiaomi Mi 9 ortaya çıktı!
Stokları 3 dakikada tükenen Samsung Galaxy M20 Türkiye'de
Stokları 3 dakikada tükendi!
Yeni sosyal medya akımı: Sahte uçak yolculuğu
Yeni sosyal medya akımı
Apple'ın başı dertte: iOS 12.1.4 ile bağlantı sorunu ortaya çıktı
Apple'ın başı dertte
Avustralya'da dev yılan kanguruyu yuttu
Dev yılan kanguruyu yuttu

Yerli iş gücüne ek gelir hükümeti gerdi

İhtiyat Sandığı Yasası altında çıkarılanYerel İş Gücü İstihdamı’nın Desteklenmesi Tüzüğü’ne ilişkin değişiklikler kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

11 Şubat 2019 Pazartesi 13:01
Yerli iş gücüne ek gelir hükümeti gerdi

TDP YALNIZ KALDI: Yerel İş Gücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü işveren, işçi kesimlerinde tartışılırken bir yandan da hükümet taraflarınca da ince elenip sık dokunuyor. Hükümetin  TDP kanadı, tüzüğe sıcak bakarken HP ve DP tüzüğe sıcak bakmıyor. Başbakan Erhürman ise tüzüğe karşı bir duruş ortaya koyuyor.

ERHÜRMAN VE ÖZERSAY KARŞI: Başbakan Erhürman işveren kesimi ile yaptığı görüşmede mevcut konjonktür ve ekonomik durumda bu tüzüğün uygulanabilir olduğunu düşünmediğini ve Bakanlar Kurulu'ndan geçemeyeceğini belirtti. Erhürman’ın “tüzüğün Bakanlar Kurulu'na sunulmuş olması illa ki Bakanlar Kurulu'nda onaylayacağı anlamına gelmez” şeklinde konuştuğu öğrenildi. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da ekonomik örgütlerle yaptığı görüşmelerde mevcut ekonomik koşullar içerisinde tüzüğün uygulanabilir olmadığını söyledi ve tüzüğe karşı olduğu mesajını verdi.

İhtiyat Sandığı Yasası altında çıkarılanYerel İş Gücü İstihdamı’nın Desteklenmesi Tüzüğü’ne  ilişkin değişiklikler kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

Koalisyon hükümeti içinde yer alan partiler arasında konu ile ilgili ciddi görüş ayrılıkları ortaya çıkarken, Başbakan Tufan Erhürman’ın tüzüğün Bakanlar Kurulu’ndan geçmeyeceğini söylediği öğrenildi.

Erhürman tüzüğe mesafeli

Halkın Sesi’nin elde ettiği bilgilere göre, koalisyon ortakları arasında TDP dışında tüzüğe olumlu yaklaşan parti yok. 

İşveren kesiminin uyarıları karşısında koalisyon ortakları HP ve DP, “bu tüzük değişikliği için doğru zamanı beklemeliyiz” tavrı sergiliyor. Başbakan Tufan Erhürman ise bir yandan koalisyondaki dengeleri gözetme konusunda hassas davranırken, diğer yandan tüzüğün mevcut konjonktür ve ekonomik durumda uygulanabilir olmadığı görüşünde…

Erhürman: Bakanlar Kurulu’ndan geçmez

Başbakan Erhürman işveren kesimi ile yaptığı görüşmede mevcut konjonktür ve ekonomik durumda bu tüzüğün uygulanabilir olduğunu düşünmediğini ve Bakanlar Kurulu'ndan geçemeyeceğini belirtti. Erhürman’ın “tüzüğün Bakanlar Kurulu'na sunulmuş olması illa ki Bakanlar Kurulu'nda onaylanacağı anlamına gelmez” şeklinde konuştuğu öğrenildi. Erhürman’ın ülkenin içinde bulunduğu koşullar göz ardı edilerek politika yapılamayacağını sıklıkla vurguladığı görüşmede, “Tüzük için doğru zaman değil” ifadelerini kullandığı da kaydedildi.

banner41
 Özersay: Bu koşullarda uygun değil

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da ekonomik örgütlerle yaptığı görüşmelerde mevcut ekonomik koşullar içerisinde tüzüğün uygulanabilir olmadığını söyledi ve tüzüğe karşı olduğu mesajını verdi.

Tüzük ne içeriyor?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Bakanlar Kurulu'na sunulan tüzük değişikliği, yabancı işgücü çalıştıran işverenler tarafından yatırılan primlerden oluşan fonda biriken kaynakların İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girecek proje kapsamında belirli koşulların sağlanması halinde yerli iş gücüne ek maaş desteği ve işverene yatırım desteği için kullanılmasını ön görüyor.

Sendikalaşma şart

İki yıl boyunca yürütülecek proje kapsamında yerli iş gücünün maaş desteği alabilmesi için ilgili iş yerinde sendikalaşma şartı getiriliyor.

2 yıl sonra ne olacak tedirginliği sürüyor

İşveren kesimi yatırımların ve çalışanların ek maaş desteğinin iki yıl sonra nasıl karşılanabileceği konusundaki belirsizlik üzerinde dururken söz konusu projenin sadece mevcut yerel işgücünü destekleyeceği, yeni yerli istihdam yaratma hedefi içermediği uyarısında bulunuyor. İş dünyası Başbakan Tufan Erhürman’ın kendileri ile yapılan görüşmede ortaya koyduğu görüşler çerçevesinde hareket etmesini bekliyor.

Halkın Sesi Gazetesi

banner22
Son Güncelleme: 11.02.2019 15:59
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemHaberHükümetEk GelirYerli Iş Gücü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
VATANDAŞ 2019-02-11 14:12:35

hade barraa hepsinizda..

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
GARIBANLAR 2019-02-11 19:18:32

YAHU SIZ TOPLANDINIZ HALKINIZI DUSUNECEGINIZE SIZ KENDINIZI DUSUNURSUNUZ YAZIKLAR OLSUN HEPINIZE OY ZAMANI SAKIN KAPI KAPI GEZIP DE OY ISTEMEYINIZ YOK SIZE

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Kahvaltıda bu besinleri tüketmeyin!
Kahvaltıda bu besinleri tüketmeyin!
EL-SEN, grevi askıya aldı!
EL-SEN, grevi askıya aldı!
"Hastanın Sesi 2" projesi açılış etkinliği 23 Şubat Cumartesi
"Hastanın Sesi 2" projesi açılış etkinliği 23 Şubat Cumartesi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim