Künye
Kıbrıs 16
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Cezaevine uyuşturucu sokarken yakalandı
Cezaevine uyuşturucu sokarken yakalandı
15 yaşındaki kıza tecavüz
15 yaşındaki kıza tecavüz
Vahşi cinayette mahkemeden detaylar...
Vahşi cinayette mahkemeden detaylar...
Eski sevgilisini, uygunsuz görüntüleriyle tehdit etti!
Eski sevgilisini, uygunsuz görüntüleriyle tehdit...
Müşterilerden tahsil ettiği çek ve parayı şirket hesabına yatırmadı, tutuklandı
Müşterilerden tahsil ettiği çek ve...

Yerli ıspanak ve pazıda limit üstü bitki koruma tespit edildi

Tarım Dairesi, 11-17 Şubat tarihleri arasındaki ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre, yerli ıspanak ve pazıda limit üstü bitki koruma tespit edildi.

18 Şubat 2022 Cuma 18:26
0 Okunma
Yerli ıspanak ve pazıda limit üstü bitki koruma tespit edildi
banner108

Tarım Dairesi, 11-17 Şubat tarihleri arasındaki ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ürünlerde, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 5 ürüne rastlandı. Yerli ürünlerde ise, 2 üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünü ve limit üstü bir ürün tespit edildi.

Daireden yapılan yazılı açıklamada, ithal ürünlerden, 41 numunenin 36’sının temiz olduğu, 5 üründe ise limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiği belirtildi.

Onbaşı İşl. Ltd.’e ait elmanın (stk), firmanın isteği üzerine menşeine iade edildiği kaydedilen açıklamada, Ramazan Akyüz Nakliyat’a ait armudun (deveci), firmanın isteğiyle imha edildiği bildirildi.

Cahide Kılıç’a ait elma (golden) ve armudun (Ankara), firmanın isteği üzerine menşeine iade edileceği belirtilen açıklamada, İşleyen Kardeşler Ltd.’e ait armudun (deveci) ise, firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edileceği ifade edildi.

YERLİ ÜRÜNLERDE 32 NUMUNENİN 29’U TEMİZ

Yerli ürünlerden 32 numunenin 29’unun temiz olduğu belirtilen açıklamada, 2 üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiği ve limit üstü bir ürüne rastlandığı bildirildi.

Açıklamada, Bostancı köyü sakinlerinden Muharrem Bilsin’e ait ıspanakta ve Ozanköy sakinlerinden Serpil Bayur’a ait pazıda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilmesi nedeniyle ürünlerin imha edildiği kaydedildi.

Yıldırım köyü sakinlerinden Hasan Cantaş’a ait çilekte ise, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiği ifade edilen açıklamada, ürünün hasadının, bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulduğu bildirildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
431 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti
431 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti
Erhürman: Kıbrıs konusu, ekonomik meselelerden tamamen ayrı bir konu değildir
Erhürman: Kıbrıs konusu, ekonomik meselelerden tamamen ayrı bir konu değildir
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim