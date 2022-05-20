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Yerli Sanayiye Antalya Dopingi!

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ile Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) arasında ihracat konusunda iş birliği protokolü imzalanacağı bildirildi.

20 Mayıs 2022 Cuma 15:30
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Yerli Sanayiye Antalya Dopingi!

KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu beraberindeki heyetle birlikte BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu ve BAİB Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti. Kamacıoğlu görüşmede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) ihracatını artırmak istediklerini belirtti.

İhracatın milli ekonomiye etkisine işaret eden Kamacıoğlu, “Hellim peynirimizi bilmeyen yoktur. Biz 50 milyon dolarlık hellim peyniri ihracatı yaparken, Rum kesimi 300 milyon avroluk ihracat yapıyor. Aynı potansiyel bizde de var. Çok değerli ihraç ürünlerimiz var ama ihraç etme konusunda eksikliğimiz var. Yeni pazarlara açılmak için yapmamız gerekenler var. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinin desteğine ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı.

Kamacıoğlu, görüştükleri İngiliz iş insanlarının KKTC ürünlerini almaya sıcak baktığını anlattı. Kamacıoğlu, BİAB ile yapılacak protokolün yerli sanayimize doping etkisi yaratacağı aşikardır dedi. BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu da KKTC ürünlerini ihraç etme konusunda her türlü desteği vereceklerini vurguladı.

Batı Akdenizli ihracatçılarla heyet olarak KKTC’ye gidip KTSO üyeleriyle çalışmalar yapabileceklerini aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (URGE) Projeleri düzenleyerek, sektörlerimizin ihracatını geliştirmek için yurt dışına açılıyoruz. Bu yönde çalışmalar gerçekleştirmeniz için personelinizin eğitimi konusunda da destek veririz. Yeter ki KKTC’nin ihracatı gelişsin, ekonomisi gelişsin.”

Görüşmelerin ardından protokol imzalanmasına karar verildi. İlerleyen günlerde ihracat alanında iş birliğini içeren protokol imzalanması bekleniyor.

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