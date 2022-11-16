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"Yerli üreticiye her zaman destek çıkılacak"

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’ine  her alanda destek olmaya devam ettiğini belirterek, hükümetin tarımsal faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için tüm gücüyle çalıştığını ve üretimin desteklenmesi için her zaman yerli  üretime ve üreticiye sahip çıkmaya devam edileceğini söyledi. 

16 Kasım 2022 Çarşamba 09:12
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"Yerli üreticiye her zaman destek çıkılacak"



Bu çerçevede Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan girişimlerin sonuç verdiğini, üretimin devamına katkı koymak için  kırsal kesime ve tarımsal üretimle uğraşan vatandaşlarımıza destek olmak adına, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile yapılan ortak çalışma sonucunda, 2021 yılı üretim sezonunda bitkisel üretim, küçükbaş hayvancılık, arıcılık ve balıkçılık kaydı olan ve kontrolleri yapılmış üreticilere, bir defaya mahsus hibe verildiği belirtti.

Buna göre:

• 1,000.- TL ile 2,999 TL arasından destek alanlara net 8,600 - TL 

• 3,000.-TL ile 9,999 arasından destek alanlara net 10,000 - TL 

• 10,000.- TL ile 100 bin TL arasından destek alanlara net 13,500 - TL 

Toplam  9.834 üreticiye, 104.651.900,00 TL’lik ödeme yapıldığını ve üreticilere ödenen hibe desteklerini, Kooperatif Merkez Bankası ve Ziraat Bankası ile bu bankaların ilgili şubelerinden tahsil edebileceklerini söyledi.

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