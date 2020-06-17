Yerli üretim kolonya ve yüzey temizleyici

Namık Kemal Lisesi öğretmenleri kolonya, çok amaçlı yüzey temizleyici ve dezenfektanlı yüzey temizleyici üretti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bakanlığa bağlı okullarda görev alan öğretmenler, içinden geçilen zor dönemde sorumluluk alarak üretmeye ve topluma önderlik etmeye devam ediyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu bugün Namık Kemal Lisesi’ni ziyaret ederek, öğretmenler tarafından üretilen kolonya ve dezenfektanları inceledi.

“TOPLUM ÖĞRETMENİNE GÜVENİNİ EN ÜST SEVİYEDE TUTMALI, ÖĞRETMENLERİMİZ DE TOPLUMUNA VE GELECEĞİNE SAHİP ÇIKMALI”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu yaptığı konuşmada ülkenin en köklü okullarından biri olan Namık Kemal Lisesi’nin akademik yılın tamamlanmasına rağmen topluma moral vermeye ve üretmeye devam ettiğini belirtti.

Eğitimin, genç nesillerin hayata hazırlanması adına önemli bir dönem olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, “Eğitim, zamanla pratik uygulamalardan kağıt üzerine kaydı. Bu süreç bizlere gösterdi ki gerçek üretim üzerinden eğitim yapılması çok önemli. Çalışmalarımızı bu kapsamda yürütüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Pandemi döneminde öğretmenlerin elini taşın altına koyarak üretime katkı koyduğuna da işaret eden Çavuşoğlu, “Bu dönemde okullarda yüz siperi, maske, dezenfektan ve kolonya gibi ürünler üretildi. Toplumumuz öğretmenine güvenini en üst seviyede tutmalı, öğretmenlerimiz de toplumuna ve geleceğine sahip çıkmalı.” dedi.

Eğitimde ortak vizyon çalışması yaparak, eğitimin bir mamüle dönüşmesi yolunda kararlı olduklarını dile getiren Çavuşoğlu, hedeflerinin eğitiminin kronikleşmiş bütün sorunlarını çözecek ortak vizyon belgesini geçirtmek olduğunu söyledi.

“OKULLARIMIZA 41 LABORATUVAR YAPILMASINI PLANLIYORUZ”

41 laboratuvarın eğitime kazandırılması yönünde çalışmaların devam ettiğini ve sene sonuna kadar bu laboratuvarları okullara kazandırmayı planladıklarını belirten Çavuşoğlu şöyle devam etti:

“Vizyonumuz öğretmenlerimizin gayretleriyle örtüşüyor. Çeşitli sebeplerle geri bıraktığımız laboratuvar çalışmalarını, tekrardan en üst seviyede hayata geçirmek için çaba sarf ediyoruz.”

Çavuşoğlu, süreç içerisinde üretim yapan, uzaktan eğitime katkı koyan tüm öğretmenlere teşekkür etti.

SALLAKOĞULLARI

Etkinlikte konuşan NKL Müdürü Aliye Sallakoğulları ise üretim esnasında yürüttükleri çalışmalar hakkında Bakan Çavuşoğlu’na bilgi verdi.

Koronavirüsün birçok alanda olduğu gibi eğitime de bakışı değiştirdiğini ve güvenilebilecek alanların bilim ve eğitim olduğunu gözlemlediklerini belirten Sallakoğulları, “Bu süreç, üretime dayalı eğitimin önemini bir kez daha kanıtlamış oldu.” dedi.

Namık Kemal Lisesi’nin de kimya öğretmeleri önderliğinde yer ve yüzey temizleyici üretimine başladığını aktaran Sallakoğulları, kimya öğretmenleri ile birlikte üretim esnasında kendilerine malzeme desteğinde bulunan kişi ve kurumlara teşekkür etti.

Sallakoğulları konuşmasının sonunda öğrencilerin de bu deneyimleri yaşayarak üretime devam etmelerini istediklerini dile getirdi.