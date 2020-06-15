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Yerli üretim “Otomatik El Dezenfektan Makinesi”

Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi (SSEML) öğretmenleri tarafından tasarlanan “Otomatik El Dezenfektan Makinesi”nin tanıtım etkinliği, SSEML’de yapıldı.

15 Haziran 2020 Pazartesi 11:18
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Yerli üretim “Otomatik El Dezenfektan Makinesi”

Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi (SSEML) öğretmenleri tarafından tasarlanan “Otomatik El Dezenfektan Makinesi”nin tanıtım etkinliği, SSEML’de yapıldı.

Tanıtım etkinliğine Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın da katıldı.

SSEML Müdürü Çiğeltem Arifoğlu tanıtımda yaptığı konuşmada, temassız el dezenfektan makinesinin ihtiyaçtan doğduğunu kaydederek, okul öğretmenlerinin kendi araştırmalarını da yaparak, 3 boyutlu yazıcılarla ortaya çıkardıkları tasarıma sensor ekleyerek, 5 saniyelik aralıklarla dezenfektan atımı yapabilen cihazın prototipini hazırladığını dile getirdi.

HOCANIN

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın da, pandemi döneminde meslek liselerinin öneminin daha da ortaya çıktığını belirterek, Bakanlığa meslek liselerine gösterdiği ilgi ve desteğinden ötürü teşekkür etti.

Hocanın, ülkede var olabilmenin yolunun, mesleki liselerde üretimin nasıl yapıldığına meraklı gençler yetiştirmekten geçtiğini söyleyerek, şu an meslek liselerine kayıtların devam ettiğini hatırlattı ve ailelere, çocuklarını mesleki eğitime yönlendirmeleri konusunda çağrıda bulundu.

Hocanın, bakanlık yetkililerine verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, temassız dezenfeksiyon cihazının yapımında emeği geçen öğretmen ve öğrencileri kutladı.

ÇAVUŞOĞLU

Bakan Nazım Çavuşoğlu da SSEML ve diğer meslek liselerinin Koronavirüs sürecinde gerek yüz siperi gerek kolonya, dezenfektan vb. malzemelerin üretimiyle ortaya çok güzel ürünler çıkarmanın yanında, bundan da önemlisi topluma büyük bir moral kaynağı olduğunu ifade etti.

Hükümetin Mesleki Yeterlilik Yasası’na verdiği öneme de değinen Bakan Çavuşoğlu, mezun olan öğrencilerin kendi gerçek iş alanlarında çalışabilmelerinin Bakanlığın vizyonu içerisinde olduğunu kaydetti.

Öğretmenlerin yine pandemi sürecinde toplumda liderlik görevini özveriyle üstlendiklerini anlatan Çavuşoğlu, mesleki liselerin toplum ihtiyaçlarını karşılayacak öğrencileri yetiştirmek gibi bir görevi bulunduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu bu ve benzeri cihazları tüm okullarda üretebilecekseviyeye gelmek istediklerini de sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Yerli üretimSedat Simavi Endüstri Meslek LisesiDezenfektan Makinesi
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yes 2020-06-15 11:24:02

anca devletin bakanlarına adamlarına gider bu ürünler. kolonya üretildi dağıtıldı verildi vatandaşa ulaşmadı. bu da bundan farksız olacak

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