Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kuzu hırsızlığına bir kişi daha eklendi
Kuzu hırsızlığına bir kişi daha...
Tahsil ettiği paraları kendi hesabına yatırdı
Tahsil ettiği paraları kendi hesabına...
Balkondan girdiği evden paraları çaldı
Balkondan girdiği evden paraları çaldı
Mandıradan kuzuları yürüttüler
Mandıradan kuzuları yürttüler
Haspolat'ta iğrenç olay
Haspolat'ta iğrenç olay
Flaş Haber
10'u yerel 12 pozitif vaka
Kapat

“YERLİ ÜRETİMİNE SAHİP ÇIK!”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), “Yerli Üretime Sahip Çık” kampanyası başlattı.

22 Ocak 2021 Cuma 09:02
719 Okunma
“YERLİ ÜRETİMİNE SAHİP ÇIK!”

GÜÇLÜ ÜRETİM, GÜÇLÜ EKONOMİ

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), “Yerli Üretime Sahip Çık” kampanyası başlattı. Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Candan Avunduk, kampanya nedeniyle düzenlediği basın toplantısında, “yerel üretim, yani bir ülkenin, bir toplumun olabildiğince üretimsel açıdan kendi kendine yeten bir noktada olması, o ülke insanı adına yaşamsal bir önem taşımaktadır” dedi. Avunduk, “Güçlü üretim, güçlü bir ekonomi, daha çok istihdam, daha yüksek kazanç, daha yüksek refah seviyesi demektir” şeklinde konuştu.

YERLİ ÜRÜN TÜKETİMİNİN ÖNEMİ ANLATILDI

KTSO’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Avunduk, bugün yaşananların 100 yılda bir rastlanan bir süreç olduğunu söyleyerek, “Bugün dünya yönetimlerde bulunan hiç kimse tarafından deneyimlenmeyen bu süreç, yaşattığı kötü durumların yanında, son derece de öğretici bir süreç olmuştur” ifadesini kullandı. Avunduk, sağlığı derinden etkileyen, milyonlarca insanın hastalanmasına ve milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan bu sürecin, sağlığın yanında, ekonomileri, üretimi ve ihracatı da aylar boyunca etkilediğini ve halen etkilemeye devam ettiğine vurgu yaptı. Avunduk, “Kıbrıs Türk Halkı olarak, bu süreçte şunu net bir şekilde gördük ki, buna benzer dönemlerde, ülkelerin yerel, yani iç üretim ve yerli ürün tüketim eğilimleri son derece önemlidir” diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuzu hırsızlığına bir kişi daha eklendi
Kuzu hırsızlığına bir kişi daha eklendi
Tahsil ettiği paraları kendi hesabına yatırdı
Tahsil ettiği paraları kendi hesabına yatırdı
Balkondan girdiği evden paraları çaldı
Balkondan girdiği evden paraları çaldı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim