“YERLİ ÜRETİMİNE SAHİP ÇIK!”

GÜÇLÜ ÜRETİM, GÜÇLÜ EKONOMİ

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), “Yerli Üretime Sahip Çık” kampanyası başlattı. Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Candan Avunduk, kampanya nedeniyle düzenlediği basın toplantısında, “yerel üretim, yani bir ülkenin, bir toplumun olabildiğince üretimsel açıdan kendi kendine yeten bir noktada olması, o ülke insanı adına yaşamsal bir önem taşımaktadır” dedi. Avunduk, “Güçlü üretim, güçlü bir ekonomi, daha çok istihdam, daha yüksek kazanç, daha yüksek refah seviyesi demektir” şeklinde konuştu.

YERLİ ÜRÜN TÜKETİMİNİN ÖNEMİ ANLATILDI

KTSO’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Avunduk, bugün yaşananların 100 yılda bir rastlanan bir süreç olduğunu söyleyerek, “Bugün dünya yönetimlerde bulunan hiç kimse tarafından deneyimlenmeyen bu süreç, yaşattığı kötü durumların yanında, son derece de öğretici bir süreç olmuştur” ifadesini kullandı. Avunduk, sağlığı derinden etkileyen, milyonlarca insanın hastalanmasına ve milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan bu sürecin, sağlığın yanında, ekonomileri, üretimi ve ihracatı da aylar boyunca etkilediğini ve halen etkilemeye devam ettiğine vurgu yaptı. Avunduk, “Kıbrıs Türk Halkı olarak, bu süreçte şunu net bir şekilde gördük ki, buna benzer dönemlerde, ülkelerin yerel, yani iç üretim ve yerli ürün tüketim eğilimleri son derece önemlidir” diye konuştu.