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Yerli Ürünler Haftası kutlanacak!

Kıbrıs Türk Sanayi Odası, yerli ürünler haftasının çeşitli etkinliklerle kutlanacağını duyurdu.

11 Aralık 2022 Pazar 16:03
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Yerli Ürünler Haftası kutlanacak!



Sanayi Odası'ndan yapılan açıklama şöyle:

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) olarak bu yıl 12-18 Aralık Yerli Ürünler Haftası'nı çeşitli etkinliklerle kutlayacağız.

Her şeyden önce bilinmesi gerekir ki, bu ülke insanı üretiyor.  Her şeye rağmen üretiyor.

Kaliteli üretiyor, hesaplı üretiyor ve dünyada üretilen, dünyada üretilen muadil birçok ürünle aynı kalitede üretiyor.

Birçok alanda artık dünya ile rekabet edebilecek kaliteyi yakaladık. Geriye bunun devletin de sahiplenip destek vermesi ile pazarlamaya kalıyor.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası, pazarlama alanında ciddi adımlar atıyor. Üyelerimiz de bu konuda son derece kararlı. Geriye, ülkeyi yönetenlerin sahiplenmesi kalıyor.

İnanacağız, başaracağız. Bu ülkenin geleceği için üretmek, yerli üretime sahip çıkmak, daha çok üretmek ve dünya pazarında yer bulmak hedefimiz.

Bu hedefe giderken, üreticilerimiz yalnız bırakılmamalı. Biz mücadeleye ve üretmeye ısrarla devam edeceğiz.

Üretime sahip çıkmak ülkeye sahip çıkmaktır. Bu bilincin küçük yaşta yerleşmesi oldukça önemlidir.

Sahiplenme, kendin olanı sevme bizleri daha ileriye taşıyacak olan duygulardır.

Üretime dayalı toplum bilinci geliştirilmesi bir ülkenin var olduğu topraklarda köklenerek varlığını sürdürmesi güçlü bir gelecek vaadi taşır. Geleceğin kurucuları ise bugünün çocuklarıdır. Ağacın yaş iken eğildiği gerçeğinden hareketle, bugünün üreticileri olarak, çocuklarımıza tüketmekten çok üretmenin önemini anlatmamız ve onlara üretimi sevdirmemiz asli görevimiz olmalıdır.

Kıbrıs Türk markalarından oluşan ticari bir lokomotif oluşturmak ana hedefimizdir. Bu hedefe uluşabilmek için bizim ürettiklerimize ve üreticimize sahip çıkalım.  Kıbrıs Türk markalarının gelişimi  sadece bizim ürettiklerimize sahip çıkmakla mümkün olacaktır.

Yerli üretim olmadan ekonomik gelişme ve kalkınma tam anlamıyla gerçekleşmez. Bu nedenle tüketim alışkanlıklarımızı bu bilinç üzerinde şekillendirmemiz gerekecektir.

Bilinçli tüketici istikrarlı ekonominin temelidir. Pandemi sonrası ekonominin çarklarının yeni yeni tekrardan dönmeye başladığı bu dönemde birçok ülkede tüketici alışkanlıkları üzerine yapılan çok sayıda araştırma tüketicilerin kendi ülkelerinde üretilen ürünleri tüketme eğilimi içerisinde olduklarını göstermektedir. İşte bizim de bu anlayış düzeyinde olmamız ve alışkanlıklarımızı buna göre yeniden gözden geçirmemiz gerekmektedir.

Kuzey Kıbrıs'ın orta gelir tuzağından kurtulması için üretkenlik ve katma değer artışına dayalı bir şekilde yerli üretim çeşitlendirmeye ve güçlendirmeye ihtiyaç vardır.

Yeni nesillere yerli ürün bilinci aşılama ve çocuklara bu bilinç ile tüketime alışkanlıkları kazandırmak en önemli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Dönem artık yerli üretime ve üreticiye sahip çıkma dönemidir

Bu anlayışla oda olarak hafta boyunca çeşitli ilkokullarda etkinlikler düzenlenecektir.

Bu etkinlikler çerçevesinde zeytin fidanı dikimi, sunumlar ve üretimi anlatan broşürler dağıtılacak.

Ayrıca, ülkemiz üretiminin verimliliği ve sürekliliği için büyük öneme sahip meslek lisesi ziyareti de gerçekleştirerek, ortak çalışma alanları üzerinde görüş alışverişinde bulunacağız.

Anahtar Kelimeler:
KKTCSanayi OdasıYerli ürünüretimüretici
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