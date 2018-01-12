Tarım Dairesi 5-11 Ocak 2018 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ürünlerden elma çeşitleri, yeşil biber, çeri domates, buğday, armut çeşitleri, sultani üzüm ve cennet hurması olmak üzere 18 numuneden 18’i de olup hiçbir numunede Tarım Dairesi 5-11 Ocak 2018 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirildi.

İthal ürünlerden; Elma Çeşitleri, Çeri Domates, Buğday, Armut Çeşitleri, Arpa, Mısır(yemlik), Havuç ve Cennet Hurması olmak üzere 26 numunenin 26’sı temiz olup hiçbir numunede limit üstü kalıntıya rastlanmamıştır.

Yerli ürünlerden; 66 numunenin 60’ı temiz olup, sadece 6 numunede limit üstü kalıntıya rastlanmıştır.

Geçen haftalarda yapılan analizde limit üstü çıkan Çatalköy de Ahmet Kayım’a ait Pazı bu hafta yapılan analizde de limit üstü çıkmasından dolayı ürünün imhasına karar verildi.

Bu hafta yapılan analizlerde limit üstü çıkan Akdoğan’da Ahmet Aktolga’ya ait Biber, Mağusa’da Selvi Kaçar’a ait Sivri Biber, Alsancak’ta Mehmet Osman’a ait Taze Fasulyenin hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu.