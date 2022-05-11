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Yerli Üzüm ve Yerli Zeytinle İlgili Tescil Çalışmalarına Başlandı

11 Mayıs 2022 Çarşamba 13:32
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Yerli Üzüm ve Yerli Zeytinle İlgili Tescil Çalışmalarına Başlandı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 2011 yılında başlayan ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi katkılarıyla yürütülmekte olan Yerli Üzüm ve Yerli Zeytin Genotiplerinin Seleksiyon çalışmaları sonucunda, genotipler belirlenmiş, tanımlanmış ve tescil aşamasına gelinmiştir. 

Bu kapsamda, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı Tohum Tescil ve Sertifikasyon Merkezi’nden gelen uzmanlarla birlikte, iki yıl sürecek tescil aşaması için gerekli çiçeklenme dönemi sürgün, yaprak ve çiçek gözlemleri yapılmaya başlanmıştır.  

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’u da ziyarete eden uzmanlar, yapmış oldukları çalışmalarla ilgili olarak bilgilendirmede bulundular.

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