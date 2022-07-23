Yerli ve Türkiyeli sanatçılar bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve Dr. Arif Albayrak tarafından organize edilen, Güzelyurt AKM Sergi Salonu’nda düzenlenen “1. Güzelyurt Sanat Buluşması” etkinliği kapsamında, yerli ve Türkiye’den gelen sanatçıların eserlerinin yer aldığı serginin açılışını yaptı.

Sergi açılışında yaptığı konuşmada, hem yerli hem de Türkiye’den gelen sanatçıların bir arada olmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu organizasyonu üstlenen Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve Dr. Arif Albayrak’a teşekkür etti.

Güzelyurt’un su kaynakları ve narenciyesi ile çok önemli ve müstesna bir bölge olduğunu da ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna arasında imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmasıyla ilgili girişimlerinin, savaş nedeniyle gıda talebinde yaşanan sıkıntıların giderilmesi yönünde çok önemli bir adım olduğunun da altını çizdi ve 1. Güzelyurt Sanat Buluşması'na katılan sanatçılara plaket ve katılım belgesi takdiminde bulundu.