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Yeşiırmak sınır kapısı açıldı

Yeşilırmak Geçiş Noktası bugün sabah saatlerinde karşılıklı geçişlere açıldı...

26 Haziran 2020 Cuma 10:47
683 Okunma
Yeşiırmak sınır kapısı açıldı

Cyprus Mail'in haberine göre Lefke'de bulunan Yeşilırmak Geçiş Kapısı (Limnidi), Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle neredeyse üç ay kapalı kaldıktan sonra bugün sabah açıldı.

Yeşilırmak Geçiş Noktası’ndan ilk geçişler sabah 09.30 itibariyle başladı.

Söz konusu geçiş noktası BM ile yapılan istişareler ve iki lider arasındaki telefon görüşmesi sonrasında açıldı.

Anahtar Kelimeler:
Yeşilırmak Geçiş Noktası
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lokmacı 2020-06-26 10:56:10

Ne biçim siyaset yapıyoruz yaaa?Lokmacıyı niye Rum açmıyor?_ Niye Yeşilırmak karşılığı aynı anda Lokmacıyı açtırmadınız? Sayın .....? Onların çıkarına olanı yaparken niye bizim çıkarımız da korunmuyor?

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