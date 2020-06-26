Yeşiırmak sınır kapısı açıldı

Cyprus Mail'in haberine göre Lefke'de bulunan Yeşilırmak Geçiş Kapısı (Limnidi), Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle neredeyse üç ay kapalı kaldıktan sonra bugün sabah açıldı.

Yeşilırmak Geçiş Noktası’ndan ilk geçişler sabah 09.30 itibariyle başladı.

Söz konusu geçiş noktası BM ile yapılan istişareler ve iki lider arasındaki telefon görüşmesi sonrasında açıldı.