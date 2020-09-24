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Yeşilırmak : 73 Pcr testlerimizin tümü negatif sonuçlanmıştır

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, bölgede yapılan testlerin negatif çıktığını açıkladı.

24 Eylül 2020 Perşembe 14:16
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Yeşilırmak : 73 Pcr testlerimizin tümü negatif sonuçlanmıştır

Yenierenköy Belesi Başkanı Emrah Yeşilırmak, bölgede yapılan testlerin negatif çıktığını açıkladı.

Emrah Yeşilırmak sosyal medya hesabından şu açıklamalara yer verdi:

Değerli bölge halkım,
Dün bölgemizde tekrardan yapılan 73 Pcr testlerimizin tümü negatif sonuçlanmıştır. Yapılan testlerin bir kısmı daha önce temaslı olan vatandaşlarımız, diğer bir kısmı da işyerlerimizden rastgele ( random ) yapılmıştır. Rehavete kapılmadan Covid 19 mikrobu ile yaşamaya alışmak ZORUNDAYIZ. Yaptığımız denetimlerde vatandaşlarımızın sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uydukları görünmektedir. Bu yaşam tarzını tehlike ortadan kalkana kadar alışkanlık haline getirmemiz şart. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

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