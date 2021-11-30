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Yeşilırmak: Başarı öyküsü yazdık

Yenierenköy Belediye Başkanı ve Milletvekili aday adayı Emrah Yeşilırmak, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’a Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

30 Kasım 2021 Salı 09:30
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Yeşilırmak: Başarı öyküsü yazdık
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ÖZEL HABER

Yenierenköy Belediye Başkanı ve Milletvekili aday adayı Emrah Yeşilırmak, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’a Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“2018’DE BİZE KİMSE İNANMIYORDU AMA BAŞARI ÖYKÜSÜ YAZDIK”

Yenierenköy Belediyesi’ne ilk geldiğinde belediyenin mali raporlarında çok ciddi sıkıntılar olduğunu, bunun yanı sıra kurumsal kimliğin ve örgütsel yapının da bozuk olduğunu kaydeden Yeşilırmak, vatandaşların da belediyeye güveninin olmadığını söyledi. Belediyedeki bu sorunları çözmede başarılı olduklarını ve bundan sonraki süreçte belediyenin yönetimine aday olacak kişilerin bunlara dikkat etmesi gerektiğini kaydeden Yeşilırmak, “2018 yılında bunları başarabileceğimize kimse inanmıyordu ama orada ekiplerimizle birlikte ciddi bir başarı öyküsü yazdık ve Yenierenköy Belediyesi tamamen kurumsal bir yapıya kavuştu” dedi. “Ortaya koyduğumuz vizyon ile hem bölgemiz hem de vatandaşların gayrimenkulleri değerlendi” diyen Yeşilırmak, “Daha önce belediyeye küskün olan vatandaşlarımız artık mutlular. Karpaz bölgesine ciddi bir katma değer kattık” şeklinde konuştu.

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