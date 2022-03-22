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Yeşilırmak, Belediye Başkanlığı yapmış biri olarak reformu önemsediğini söyledi

Ulusal Birlik Partisi İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak, “Yerel Yönetimlerin Reformu ve Önemi” konulu güncel konuşmasında, yerel yönetimler reformu konusunda halkın yanlış bilgilendirildiğini kaydetti.

22 Mart 2022 Salı 19:34
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Yeşilırmak, Belediye Başkanlığı yapmış biri olarak reformu önemsediğini söyledi
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Ulusal Birlik Partisi İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak, “Yerel Yönetimlerin Reformu ve Önemi” konulu güncel konuşmasında, yerel yönetimler reformu konusunda halkın yanlış bilgilendirildiğini kaydetti.

Yerel yönetimler reformunun uzun yıllardır konuşulduğunu ve bir türlü hayata geçirilemediğini ifade eden Yeşilırmak, Belediye Başkanlığı yapmış bir vatandaş olarak bu reformu önemsediğini söyledi.

Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesi konusunda yapılan eleştirileri “popülist yaklaşımlar” olarak nitelendiren Yeşilırmak, Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı içinde “kayyum” kelimesi bulunmadığını, alt komitede bunun çıkarıldığını da belirtti.

Yerel yönetimler reformunun sadece belediyelerin kapatılıp, sayıların azaltılmasından ibaret olmadığına işaret eden Yeşilırmak, reformun, belediyelerin mali olarak güçlendirilip denetlenebilmesi gibi temel amaçları bulunduğunu kaydetti.

Reform kapsamında belediyelerin yetkilerinin arttırılması yönünde çalışmaları bulunduğunu anlatan Yeşilırmak, yasanın geçmiş dönemlerde hazırlandığını, dolayısıyla büyük oranda hazır olduğunu, kendilerinin yaptığının ise irade ortaya koymak olduğunu vurguladı.

Her reformun sancılı süreçler içerdiğini ifade eden Yeşilırmak, merkezi hükümetle, yerel yönetimler arasında ciddi bir koordinasyon eksikliği bulunduğunu, reformla bunu çözmeyi hedeflediklerini anlattı.  

Belediyelerin bağımsız denetçiler tarafından denetlenmesinin önemine işaret eden Yeşilırmak, reformda bunun gerçekleştirileceğini kaydetti.

Yeşilırmak, belediyelerin birleştirilmesiyle diğer belediyelere aktarılacak kişiler için yapılacak düzenlemelere de değinerek, birleşmeyle yeniden toplu iş sözleşmesi yapılması gerekeceğini, bunların da kimse mağdur edilmeden düzenleneceğini söyledi.

Birleştirilen belediyelerin kapatılacağının söylendiğini, ancak hizmet binalarının açık kalmaya devam edeceğini anlatan Yeşilırmak, “’Belediyeler reformu şimdi yapılırsa kaos olur’ söylemine katılmıyorum. Eğer reform bir an önce yapılmazsa çalışanlar maaş alamayacak” dedi.

Yeşilırmak, belediyeler reformu konusunda ortak bir noktada buluşulması gerektiğini düşündüğünü dile getirdi.

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