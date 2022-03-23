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Yeşilırmak: “Belediyeler reformu tüm siyasi partilerin ortak talebidir”

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

23 Mart 2022 Çarşamba 10:04
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Yeşilırmak: “Belediyeler reformu tüm siyasi partilerin ortak talebidir”
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ÖZEL HABER

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı ile ilgili çok ciddi bir bilgi kirliliği olduğunu kaydeden Yeşilırmak, “Dünyanın her yerinde yapılan reformlar hiçbir zaman kolay olmadı. Yerel yönetimler reformu yıllardır konuşulan ancak hiçbir siyasi partinin hayata geçiremediği bir reformu hayata geçirmeye çalışıyoruz. Dünya Bankası verilerini alıp incelediğinizde bu ülkede bu ölçekte 5 belediyenin olması gerektiğini söyler. İlk etapta kademeli küçülmesi yapılması gerektiğini öngördük ve coğrafi konum nüfus, belde de yaşayan gelişmişlik kriteri gibi verileri aldık ve belediye sayılarında bir yol izledik. İnsanlara bu konu yanlış anlatılıyor. Belediyeler reformu belediyelerin sayısı üzerinden tartışılıyor ve bu doğru değildir. Belediyeler reformu tüm siyasi partilerin ortak talebidir ve herkes hemfikir” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Emrah Yeşilırmak
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