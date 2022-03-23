Yeşilırmak: “Birleşmeyle beraber insan kaynağı daha verimli kullanılacak”

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UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Belediye binalarının kapatılmayacağını, binaların yine belediyeye bağlı hizmet binası olarak kullanılacağını söyleyen Yeşilırmak, “Belediyelerin birleştirilmesiyle birlikte belediye personelleri daha verimli bir şekilde hizmet vermeye devam edecek ve insan kaynağı daha verimli kullanılacak” dedi.

Yeşilırmak, “Belediyeciliğin içinden gelen biri olarak parlamentoya girdim. Ben orada olduğum sürece yerel yönetimlerin önemini bildiğim için ve vatandaşın ödediği vergilerin hizmet olarak kendilerine dönmesi için elimden geleni yapacağım. Bu reform uzun yıllardır konuşulan ve protokollerde altına imza atılan bir reformdur. Benim yapmam gereken, bu reformun sağlıklı bir zeminde yapılması ve belediyelerin hak ve çıkarlarını korumak aynı zamanda da merkezi hükümetin de hak ve çıkarlarını koruyarak bir denge sağlamaktır. Eğer bu reform yapılacaksa bu reformun sağlıklı bir zeminde yapılması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.