Yeşilırmak: "Bizde siyaset sadece meclisin içerisine girebilmektir”

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Yenierenköy Belediye Başkanı ve Milletvekili aday adayı Emrah Yeşilırmak, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’a Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“YAPACAĞINIZ İŞLERLE MAKAMI ŞEREFLENDİRİRSİNİZ BİZDE SİYASET SADECE MECLİSİN İÇERİSİNE GİREBİLMEKTİR”

Yeşilırmak, “Milletvekilliği aday adaylığımı açıkladığımda bölgede çok üzülenler oldu. Ağlayanlar oldu, kırılanlar oldu. Ama tüm bunları Yenierenköy’de başarabildiysek, KKTC için de başarabiliriz. Bizde siyaset sadece meclisin içerisine girebilmektir. Önemli olan meclise girebilmek değil, meclise girdikten sonra neler yapabildiğinizdir. Biz Yenierenköy’de hiç siyaset yapmadık. Belediyeye 20 kişi alabilirdik ama biz belediyenin kaynaklarını seçim yatırımı olarak kullanmadık ve siyaset yapmadık. Kimsenin boyunduruğu altına girmem ve cesaretli kararlar alarak hareket eden bir vatandaşım. Yenierenköy belediyesinde yaşayan tüm herkesin iradesi var üzerimde ve her şeye dikkat etmem lazım aksi takdirde insanlar size saygı duymaz. Makamı şereflendirecek olan vatandaşlardır ve yapacağınız işlerle makamı şereflendirirsiniz” ifadelerini kullandı.