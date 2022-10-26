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Yeşilırmak: Bölgede 3’te 3 yapacağımızı düşünüyorum

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, Gündem Kıbrıs ve Ses Kıbrıs ortak yayınında Aytuğ Türkkan’ın sorularını yanıtladı…

26 Ekim 2022 Çarşamba 17:10
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Yeşilırmak: Bölgede 3’te 3 yapacağımızı düşünüyorum



ÖZEL HABER

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, Gündem Kıbrıs ve Ses Kıbrıs ortak yayınında Aytuğ Türkkan’ın sorularını yanıtladı…

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak yerel seçimlerde kendi bölgesinde UBP’nin sandıktan zaferle çıkacağına inancını belirterek, “İskele, Karpaz ve Mehmetçik-Büyükkonuk bölgesini çok rahat bir şekilde kazanacağımıza inanıyorum. Bölgede daha önce Erenköy’de CTP’ nin neler yaptığını hepimiz biliyoruz. CTP bizim bölgede eksik. Mehmetçik-Büyükkonuk bölgesinde ise 2 defadır direkten dönüyoruz. 3 belediyeyi de alabilecek adaylarımız var. Yenierenköy bölgesini kazacağız o konuda sıkıntı görmüyorum. Bölgede 3’te 3 yapacağımızı düşünüyorum. UBP’de her seçimde aday bolluğu yaşanıyor ve bu da UBP’nin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Tüm adaylarımız birbirinden kıymetli ancak UBP’nin çıkaracağı adaylar etrafında tüm partililerimizin birleşmesi gerekir” dedi.

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