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Yeşilırmak: "Bölgemizde'de yerel Covid 19 vakası tespit edilmiştir"

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, bölgede covid-19 vakasının görüldüğünü açıkladı.

12 Eylül 2020 Cumartesi 16:47
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Yeşilırmak: "Bölgemizde'de yerel Covid 19 vakası tespit edilmiştir"
GÜNDEM KIBRIS / SOSYAL MEDYA
Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, bölgede covid-19 vakasının görüldüğünü açıkladı.
YEŞİIRMAK'IN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:
Değerli Bölge Halkım,
Son dönemde yerel bulaşın kontrolsüzce artması ve buna bağlı olarak ortaya çıkan sıkıntıları geçmişte olduğu gibi yine hep birlikte aşacağız. Bölgemizde'de yerel Covid 19 vakası tespit edilmiştir ve gerekli önlemler alınmaktadır. Vatandaşımıza ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Sağlık bakanımız ile yaptığımız görüşmede bulaşın kaynağı olan ortamda bulanan vatandaşlarımıza pcr testi yapılacaktır. Önce kendiniz, sonra sevdikleriniz için kalabalık ortamlardan uzak durun. Hijyen, maske ve mesafe kurallarına ayrıca uymanızı rica ederim.
Son Güncelleme: 12.09.2020 16:55
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