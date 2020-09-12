Yeşilırmak: "Bölgemizde'de yerel Covid 19 vakası tespit edilmiştir"

GÜNDEM KIBRIS / SOSYAL MEDYA

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, bölgede covid-19 vakasının görüldüğünü açıkladı.

YEŞİIRMAK'IN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

Değerli Bölge Halkım,