Yeşilırmak : "Bölgemizde yapılan 90 testin sonucu negatif"

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün bölgede yapılan 90 PCR testinin tümünün negatif sonuçlandığını dile getirdi.

Rehavete kapılmamak gerektiğinin altını çizen Yeşilırmak, “Uzmanlar semptomların 7'nci günden sonra belirti gösterdiğini, 4 ve 7'nci günden sonra yapılacak PCR testlerin daha güvenilir olduğunu sürekli olarak dile getirmektedirler” sözleriyle vatandaşa dikkatli olmaları konusunda çağrıda bulundu.

Yeşilırmak’ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Değerli bölge halkım,

Dün bölgemizde yapılan 90 PCR testlerimizin tümü negatif sonuçlanmıştır. Çok sevindirici bir haber ancak rehavete kapılmamak gerek. Uzmanlar semptomların 7'nci günden sonra belirti gösterdiğini, 4 ve 7'nci günden sonra yapılacak pcr testlerin daha güvenilir olduğu sürekli olarak dile getirmektedirler dolasıyla temaslı olan vatandaşlarımızın kendilerini evlerinde izole etmenlerini önemle rica ederim. Önümüzdeki günlerde yakın temaslılara sağlık bakanlığımız tekrardan test yapacaktır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ayrıca sağlık çalışanlarımızı saygıyla selamlıyorum.”