Yeşilırmak: "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu"

Yeşilırmak'ın açıklaması şu şekilde:

CTP grubu Meclis Danışma Kurulunda olumlu oy kullanıp ardından meclis oturumuna katılmama kararı deyim yerindeyse " Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu "

Deyim anlamı;

Bir ilke benimsediği halde, benimsediği bu ilkenin tersine davranışlarda bulunanlar için söylenen bir deyim olarak kullanılıp dilimize yerleşmiştir.

Bir çok CTP'li arkadaşımın partilerine haklı sitemlerini görüyorum ama CTP TDP'nin yolundan giderek siyasi intihar etti. CTP gibi bir partinin izlediği bu tutum ve davranışı mantığım almıyor.

TDP 20 30 yıl da 1 koalisyon ortağı olur ama CTP ? Gerçekten İlginç, kazayla hükumete gelirseniz de Türkiye'ye gidersiniz! Vay halinize ne deyim...

Yazık, gerçekten çok yazık. İşbirliği yapmak, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde hareket etmek varken, her zaman yanımızda olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını protesto etmek çok YANLIŞ.

TDP için söylediklerim CTP için de geçerlidir. Zaman herseyin ilacıdır. Umarım alınan bu kararlar halkımıza zarar vermez.

Tek temennim budur.