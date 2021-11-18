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Yeşilırmak: “Bu proje ile bölgenin çehresi değişecek, gururluyuz”

 Yenierenköy Belediyesi sınırları içinde bulunan Sipahi köyüne, gençlik tesisi inşa ediliyor.

18 Kasım 2021 Perşembe 14:33
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Yeşilırmak: “Bu proje ile bölgenin çehresi değişecek, gururluyuz”
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Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomi İş Birliği Ofisi ve Yenierenköy Belediyesi iş birliği ile Yenierenköy Belediyesi Sipahi Gençlik Kampı ve Aktivite Merkezi Projesi hayat buluyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 7.765 milyon TL'ye mal olacak projede yer alan kamp, konaklama ve eğitim merkezlerinden; okullar, spor kulüpleri, gençlik merkezi, sivil toplum örgütleri ve birçok kulüp yararlanabilecek. Dersliklerde kadınlar ücretsiz eğitim ve kurs alabilecek.

Ayrıca yapılacak aktivite merkezlerinden vatandaşlar ve gençler faydalanabilecek.

YEŞİLIRMAK: “ÇEHRE DEĞİŞECEK”

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, konuyla ilgili açıklamasında, projenin bölgenin çehresini değiştireceğini söyledi.

Yeşılırmak, özelde Yenierenköy genelde ülke için çok faydalı bir projeyi belediye olarak hayata geçirecekleri için çok mutlu olduğunu ifade ederek, Şubat ayında Ankara ziyaretlerinde görüştükleri Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı bölgeye davet ettiğini ve Oktay’ın temmuzda bölgeyi ziyaret ettiğini hatırlattı.

Yenierenköy Belediyesi’ne yaptığı ziyaret sırasında Oktay’a birçok proje arz ettiğini kaydeden Yeşilırmak, şunları belirtti:

“Bu projelerden bir tanesi de ‘Yenierenköy Belediyesi Sipahi Gençlik Kampı ve Aktivite Merkezi Projesi’dir. Bu projeyi ilk başta Göksal Hacıhasanoğlu muhtarım tarafından belediyemize ve şahsıma aktarıldığı zaman çok heyecanlandım.

Projeyi ilk etapta küçük ölçekli düşündük ancak proje yerinin harita alımlarını yaptırdığımızda proje çok farklı yerlere geldi. Bu bağlamda projeyi geliştiren proje ekibimize ve sevgili Mehmet Aktunç'a yürekten teşekkür ederim.

Proje o kadar güzel tasarlandı ki heyecanlanmamak mümkün değil. Kısa süre önce almış olduğumuz bloke yazısı ile projemiz Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomi İş Birliği Ofisi tarafından onaylanarak, 7.765.000 TL'lik blokesi Yenierenköy Belediye Başkanlığına verilmiştir.

Projenin içerisinde yer alan kamp, konaklama ve eğitim merkezlerinden okullarımız, spor kulüpleri, gençlik merkezimiz, sivil toplum örgütleri ve birçok kulübümüz yararlanabilecektir.

Bununla birlikte dersliklerden kadınlarımız ücretsiz eğitim ve kurs alabileceklerdir. Ayrıca proje içerisinde yer alan aktivite merkezlerinden vatandaşlarımız ve gençlerimiz faydalanabilecektir.”

Yeşilırmak, Türkiye Cumhuyriyeti’ne teşekkür ederek, “Bölgemizdeki gençlere, ‘söz veriyorum sizlere proje yapacağız’ diyen ve kısa sürede sözünü tutan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'a ayrıca gönülden teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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