Yeşilırmak: “Deniz bitti artık radikal kararlar almamız lazım”

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Yenierenköy Belediye Başkanı ve Milletvekili aday adayı Emrah Yeşilırmak, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’a Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“DENİZ BİTTİ ARTIK RADİKAL KARARLAR ALMAMIZ LAZIM”

Milletvekilliği aday adaylığı hakkında konuşan Yeşilırmak, “Şuan en üretken dönemimdeyim. Yenierenköy’de neler yapabileceğimizi gösterdik. Ben merkezi hükümette de başarı öyküleri yazabileceğimize inanıyorum” dedi. Konuşmasının devamında, “Bir yanlış yapılıyorsa bunun nedeni insandır. Düzeltecek olan da insandır” ifadelerini kullandı. Merkezi hükümete aday olurken alışılagelmişin dışında bir şeyler yapmak istiyoruz. Deniz bitti artık bir şeyler yapmamız ve radikal kararlar almamız lazım” şeklinde konuştu.