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Yeşilırmak Direniş ve Bütünleşme Günü’nün yıldönümü törenlerle kutlandı

Yeşilırmak Direniş ve Bütünleşme Günü’nün 48.nci yıldönümü törenlerle kutlandı ve direnişte şehit düşenler anıldı.

05 Eylül 2022 Pazartesi 20:40
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Yeşilırmak Direniş ve Bütünleşme Günü’nün yıldönümü törenlerle kutlandı


 Yeşilırmak Direniş ve Bütünleşme Günü’nün 48.inci yıldönümü nedeniyle ilk tören Yeşilırmak Şehitliği’nde düzenlendi. Tören, şehitliğe çelenklerin sunulmasıyla başladı ve ardından saygı duruşu, saygı atışı ile İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle sürdü.

 Törende daha sonra protokol tarafından özel defter imzalandı.

 Buradaki tören dini vecibenin yerine getirilmesi ve şehit kabirlerine çiçek bırakılmasıyla sona erdi.

 Gün nedeniyle ikinci tören, 5 Eylül Meydanı’ndaki  Atatürk Büstü Önü’nde düzenlendi. Törende  protokol tarafından çelenkler anıta sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden tören, protokol tarafından tören birliklerinin denetlenmesiyle sürdü.

 Törende daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Piyade Üsteğmen Sedat Genç, Yeşilırmak halkının içinde bulundukları imkansızlıklara rağmen örnek bir mücadele gösterdiğine işaret ederek, bu mücadelenin Türk milletinin baskı, zulüm ve zorbalığa karşı asla boyun eğmeyeceğinin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

 Yeşilırmak Muhtarı İsmet Özpolat da Yeşiırmak’ın 5 Eylülde barış harekatı ile özgürlüğüne kavuşan Türk toprakları ile bütünleşip şanlı bir mücadele gösterdiğini anlatarak, Yeşilırmak halkının şanlı mücadelede Anavatandan gönderilen silah ve cephaneyi yurdun diğer bölgelerine ulaştırdığını, direndiğini ve teslim olmadığını ifade etti.

Törene katılan Cumhurbaşkan Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de Kıbrıs Türk halkının bugünlere kolay gelmediğini belirterek, verdiği mücadelelerle Kıbrıs Türkünün bugün özgürlük içinde, ay yıldızlı bayrağın gölgesinde yaşadığını söyledi.

 Töre, anavatan Türkiyenin  ve Türk ordusunun adadan çekilmesinin asla kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, bu toprakların büyük mücadeleler sonucunda vatan yapıldığına ve bu topraklarda KKTC’nin kurulduğuna işaret etti.

Ülkede sıkıntılar olabildiğini ama bunların geçici olduğunu, KKTC’nin statüsünün mutlaka yükseleceğini kaydeden Töre, devlete ve cumhuriyete sımsıkı bağlı olunması gerektiğine dikkati çekti.

Töre, cumhuriyetten asla vazgeçilmeyeceğini vurgulayarak, ‘ Kıbrıs Türk halkı vardır ve bu halk Türk milleti mensubu olmaktan gurur duymaktadır’dedi.

 Konuşmaların ardından tören, şiirler okunması ve ardından resmi geçitle sona erdi.    

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Yeşilırmak Direniş Ve Bütünleşme GünüTÖREN
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