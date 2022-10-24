Künye
Kıbrıs 16
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Patronuna kızdı ortalığı yakıp yıktı
Patronuna kızdı ortalığı yakıp yıktı
3 kişiyi olay yerinden uzaklaştırmak istedi
3 kişiyi olay yerinden uzaklaştırmak...
Krep alma bahanesi ile çocuğu kaçırmaya çalıştı!
Krep alma bahanesi ile çocuğu...
Kaçak zanlı cezaevine gönderildi
Kaçak zanlı cezaevine gönderildi
Sahte ehliyet yolsuzluğu davası sonuçlandı!
Sahte ehliyet yolsuzluğu davası sonuçlandı!
banner107

Yeşilırmak duyurdu...

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, Anayasa Mahkemesi'nin 18 belediye ile yerel seçime gidilmesine karar verdiğini iddia etti. Gözler ilerleyen dakikalarda okunacak kararda...

24 Ekim 2022 Pazartesi 12:21
126 Okunma
Yeşilırmak duyurdu...



Anayasa Mahkemesi'nin ilerleyen dakikalarda CTP'nin belediyelerin birleştirilmesine yönelik yasaya karşı açtığı davada karar okuması bekleniyor.

Bu arada UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 18 belediyenin kabul edildiğini iddia etti. 

Yeşilırmak'ın paylaşımı şöyle:

Anayasa Mahkemesi kararına göre 18 Belediye tekrardan hayırlı uğurlu olsun.
Umarım "Muhalefet" bundan sonra kendini Anayasa Mahkemesi yerine koyarak yasalar ile ilgili aykırılık iddiasında bulunmaz.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muhaceret Affı'yla ilgili detaylar...
Muhaceret Affı'yla ilgili detaylar...
Umumi tuvaletlerde satış yapıyorlardı!
Umumi tuvaletlerde satış yapıyorlardı!
Narenciye üreticilerine duyuru!
Narenciye üreticilerine duyuru!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim