Yeşilırmak duyurdu...

Anayasa Mahkemesi'nin ilerleyen dakikalarda CTP'nin belediyelerin birleştirilmesine yönelik yasaya karşı açtığı davada karar okuması bekleniyor.

Bu arada UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 18 belediyenin kabul edildiğini iddia etti.

Yeşilırmak'ın paylaşımı şöyle:

Anayasa Mahkemesi kararına göre 18 Belediye tekrardan hayırlı uğurlu olsun.

Umarım "Muhalefet" bundan sonra kendini Anayasa Mahkemesi yerine koyarak yasalar ile ilgili aykırılık iddiasında bulunmaz.