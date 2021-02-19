YEŞİLIRMAK: “HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI KIBRIS’TA UYGULANSIN”

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, Türkiye’de başarılı bir şekilde uygulanan HES (Hayat Eve Sığar) kodu uygulamasının ülkede de yapılmasının hem ekonomik, hem sektörel, hem de kurum kuruluşlarda çarkların dönmeye başlayacağına inandığını dile getirdi.

Yenierenköy Belediye Emrah Yeşilırmak yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ziyaretlerinde bire bir yaşadığı uygulamanın Türkiye Cumhuriyeti Covid 19 mücadelesi kapsamında geliştirdiği ve uygulaması zorunlu bir uygulama olduğunu ifade ederek, böyle bir uygulamanın ülkedeki yazılımcılar tarafından kolaylıkla düzenleyebileceğine olan inancını dile getirdi.

Yeşilırmak’ uygulama hakkında şu bilgileri verdi:

“HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Bu kod sadece toplu taşıma araçları, toplu kullanım alanları gibi yerlerde geçirilecek süre boyunca bulaş riskini azaltmak amacına hizmet etmektedir. Ayrıca Covid-19 olan ya da temaslı olan vatandaşların toplu ulaşım aracı kullanmasını ve işyerlerine girilmesini engelleyen bir uygulamadır.”

Ülkede böyle bir uygulamayı yazacak ve hayata geçirecek 100'lerce yazılımcı bulunduğuna işaret eden Yeşilırmak, “Hatta bu uygulamaya ek olarak 7-8 günlük PCR zorunluluğu getirilirse bütün işletmeler açılır ve PCR yaptırmayan vatandaşlarımız hiçbir işyerine, kurum ve kuruluşa giremez. Böylelikle aynı zamanda otomatik taramayı da hayata geçirmiş oluruz” dedi.

Bununla birlikte işyerlerinde tutulan kayıtlara de gerek kalmayacağını belirten Yeşilırmak, şöyle devam etti:

“HES kodu uygulaması veya buna benzer basit, kullanışlı bir uygulamanın hayata geçmesi 15 günü almaz düşüncesindeyim. Eğer bu süre içerinde bu uygulama hayata geçerse tüm ekonomik çarklar dönmeye başlar.”

Böyle bir uygulamanın hayata geçirebilmesi halinde hiçbir işyerini kapatmaya gerek kalmadan ülke içerisinde yaşamsal ve ekonomik döngünün sürdürülebileceğine işaret eden Yeşilırmak,“Alınacak PCR test ücretleri de PCR fonu oluşturabilir. Bu fon da özel sektör ve covid 19 mücadelesi kapsamında kullanılabilir” dedi.