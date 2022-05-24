Yeşilırmak: İlhak ya da işgal görmek istiyorlarsa Ukrayna'ya baksınlar

Türkiye ile imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’nün Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından gelen eleştirilere yanıt veren Yeşilırmak, “Protokole ilhak veya işgal diyen kesimler çok ayıp ediyorlar. Eğer ilhak ya da işgal görmek istiyorlarsa Ukrayna’ya, Suriye’ye, Irak’a baksınlar. Oralarda ilhak ve işgal var. Oralarda devleti gasp etme var. Türkiye Cumhuriyeti devleti yıllardır buradaki soydaşlarına yardım etmek için ellerinden geleni yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti devletine bizim sahip çıkmamız gerekir. Türkiye tüm dünya ile iyi ilişkiler içerisinde olan bir devlettir. Ukrayna-Rusya savaşında çok önemli bir rol üstlendi ve proaktif bir siyaset izliyor. Dolayısıyla bu söylemler hem bize hem Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan soydaşlarımıza çok ağır geldi. Protokolün ana temelinde istikrar, KKTC’nin kalkınması, yapısal dönüşümler ve reformlar vardır. Eğer biz bu protokoldeki maddeleri hayata geçirirsek gelecek nesillere çok daha refah düzeyi yüksek bir memleket bırakabiliriz. İlhak ve işgal söylemlerini kınıyorum. Bu söylemler toplumun algılarıyla oynamakta ve sinir uçlarına dokunmaktadır” dedi.