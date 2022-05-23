Künye
Kıbrıs 21
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Konser alanında cinsel saldırıda bulundu
Konser alanında cinsel saldırıda bulundu
İnşaattan çalıp, hurdacıya sattılar
İnşaattan çalıp, hurdacıya sattılar
Aracından kokain çıktı!
Aracından kokain çıktı!
Zorla eve girdiler, darp ettiler, soydular
Zorla eve girdiler, sarp ettiler,...
Su motorlarını çalıp satmak istediler
Su motorlarını çalıp satmak istediler
Flaş Haber
Tütüne bir zam daha!
Kapat

Yeşilırmak: Meclis çalışmaları yeterince verimli değil!

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Emrah Yeşilırmak, BRT’de katıldığı ‘ManşetArtı’ programında meclis çalışmaları ile mali protokol konusuna değindi.

23 Mayıs 2022 Pazartesi 12:30
17 Okunma
Yeşilırmak: Meclis çalışmaları yeterince verimli değil!

Bir milletvekili olarak mecliste ortaya koyduğu çalışmalardan kendi adına memnun olmadığını ifade eden Yeşilırmak, seçildikten bu yana geçen dört aylık sürede sadece üç kez komite toplantısına katıldığını söyledi.

Yeşilırmak, çok verimli olmadığı düşüncesini paylaşarak, “insan ister istemez kendini sorgular, ben de kendimi sorguluyorum” dedi ve “Biz bu topluma ne verdik” diye sordu.

Milletvekili seçilirken ortaya koymuş oldukları vaatler arasında Meclis’teki sistemin değişeceğinin de olduğunu anımsatan Yeşilırmak, “daha üretken, daha çalışkan ve farklı fikirleri ortaya koyan, bilgi ve tecrübelerimizi yansıtan bir ortam düşünmüştük. Ama maalesef öyle olmadığını gördük” ifadelerini kullandı.

“Burada belki de en büyük suçlu biziz” diyen Yeşilırmak, Meclis’i tam anlamıyla çalıştıramadıklarını ve bunun da yasa üretilmesi açısından büyük bir eksiklik yarattığını ifade etti.

Türkiye ile imzalanan Mali Protokol konusuna da değinen Yeşilırmak, protokole farklı açıdan bakanların sırf muhalefet yapmak adına başka şeyler görmekte olduklarını söyledi.

Emrah Yeşilırmak, protokolde yer alan maddelerin aslında uzun zaman önce yapılması gereken ev ödevleri olduğuna işaret ederek, “kendi kendimizi sorgulamamız gerekir” dedi.

“Neden bu protokol içerisinde yer alan ve dünyada da benzer uygulamaları bulunan kamu-özel işbirliği örneklerini biz gerçekleştiremiyoruz” diye soran Yeşilırmak, ülkede bugün yaşanan sorunların temelinde protokolde de yer alan işlerin zamanında yapılmamış olmasından kaynaklandığını vurguladı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Hayatımı son dakikada gerçekleşen koltuk değişikliği kurtardı"
"Hayatımı son dakikada gerçekleşen koltuk değişikliği kurtardı"
Arter: “Maraş'ın açık bölümünde bu yıl yeni bir plaj açılmadı”
Arter: “Maraş'ın açık bölümünde bu yıl yeni bir plaj açılmadı”
Zeytinlik'te ani ölüm
Zeytinlik'te ani ölüm










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim