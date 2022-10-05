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Yeşilırmak: Muhalefet bölücülük yapıyor!

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, muhalefetin eleştirilerine cevap verdi, muhalefetin halkı bölerek, yapıcı bir tutum sergilemediğini söyledi

05 Ekim 2022 Çarşamba 13:38
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Yeşilırmak: Muhalefet bölücülük yapıyor!



UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, muhalefetin eleştirilerine cevap verdi, muhalefetin halkı bölerek, yapıcı bir tutum sergilemediğini söyledi

MUHALEFET BÖLÜCÜLÜK YAPIYOR

Ulusal Birlik Partisi (UBP) İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak, Güneş TV’de yayınlanan “ASLI’NDA” programının konuğu oldu. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Yeşilırmak, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yan yana yaşayan iki egemen eşit devlet tezini hatırlatarak, yeni vizyonu desteklediklerini belirtti.

Yarım asırdan beri görüşülen federasyon çalışmalarının sonuçsuz kaldığına dikkati çeken Yeşilırmak, iki eşit egemen devlet tezinin ortaya konulmasıyla ciddi bir duruş sergilendiğini dile getirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına işaret eden Yeşilırmak, konuşmayı tarihi olarak niteledi.

“PROTOKOLÜ GEÇMİŞTEKİ HÜKÜMETLER DE İMZALADI”

Türkiye ile yapılan İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’ne işaret eden Yeşilırmak, farklı isimlerle geçmiş dönemlerde 77 Mali İşbirliği Protokolünün imzalandığını söyledi. Sadece UBP değil farklı dönemlerde farklı hükümetlerinde protokole imza koyduğuna dikkati çeken Yeşilırmak, “Vatandaşımızın refah seviyesini arttıracak, kamu hizmetlerini daha verimli kılacak adımlar var protokol içerisinde. Mali İşbirliği Protokolü’ne gereken önemi göstermeliyiz. Geçmişte ne yazık ki üzerimize düşen görevi tam anlamıyla yerine getirememişiz” dedi ve ekledi: “Dünya küresel bir sıkıntı içerisinde ve bu protokol daha çok önem kazanmıştır. Mali İşbirliği Protokolü çerçevesinde yapılacak reformlar KKTC’nin refahı için önemli adımlar.”

“LEFKOŞALI YENİ YAŞAM ALANINA KAVUŞACAK”

Yeşilırmak, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi projesinin içerisinde yer alacak millet bahçesi, meclis, etkinlik meydanı, etkinlik çayırı gibi farklı mekanlar olduğuna dikkati çekerek, projeyle ilgili ayrıntılı bilgi verdi. “Neden ülkemizde böyle bir park-bahçe olmasın” diye soran Yeşilırmak, bu projeyle birlikte Lefkoşa halkının ciddi bir yaşam alanına kavuşacağına vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin ülkeye armağan edildiğine ve sadece Cumhurbaşkanı ’ın değil, tüm ülkenin olacağına dikkat çeken Yeşilırmak, eleştiri yapılabileceğini ancak hibe edilen bir projeye toptan karşı çıkılmasının yanlış bulduğunu belirtti.

“CTP ÇALIŞMALARI SABOTE ETTİ”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)’sini eleştiren Yeşilırmak, muhalefetin tutumunun yapıcı değil bölücü olduğunu söyledi. Yeşilırmak, “Muhalefet Yıkıcı ve olayları tırmandırıcı yapısından vazgeçmelidir. KKTC halkının iradesini gasp ediyorsunuz gibi asılsız iddiaları doğru değildir. Bunları söyleyenler bu ülkeye hastane yapılmasını, suyun gelmesini, yol gelmesini engelleyenlerdir. CTP de engellemeye çalışan aktörlerden birisidir” dedi.

Yerel Yönetimler Reformu hakkında da konuşan Yeşilırmak, yerel yönetimlerin ülke temeli olduğuna vurgu yaptı. Yeşilırmak, “Temeli doğru ve sağlam zemine oturtmalıyız. 51/95 yasası ile belediyelerin mali ve idari kapasiteleri arttırılmalıdır. Yerel yönetimler vatandaşa en yakın kamu otoriterleridir” diye konuştu.

Yerel Yönetimlerde muhalefetin yapıcı tutum sergilemesi gerektiğine dikkati çeken Yeşilırmak, belediyelerin birleştirilmesiyle ilgili komite toplantılarını muhalefetin sabote ettiğini dile getirdi.

Yoğun bir yaz dönemi geçirildiğine işaret eden Yeşilırmak, komite çalışmalarını verimli bulduğunu belirterek görüşülen yasalarla ilgili bilgi verdi.

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