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Yeşilırmak: “O tartışmalı madde alt komitede değiştirilecek”

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

23 Mart 2022 Çarşamba 10:13
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Yeşilırmak: “O tartışmalı madde alt komitede değiştirilecek”
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ÖZEL HABER

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…
 

Belediye Başkanlarının emekliliği hakkında olan maddeyle ilgili tartışmaların şiddetlendiğini ancak bu maddenin değiştirileceğini söyleyen Yeşilırmak, “Belediye Başkanları seçimi kaybetmesi halinde mevcut görevine geri dönecek. Alt komitede bu madde yeniden düzenlenecek. Bu madde 5-6 belediye başkanını kapsamaktadır ve bu başkanlarımız da bu maddeye karşı çıktı. Bu nedenle de bu maddede gerekli düzenleme yapılacak. Oradaki danışman konusu, eğer bir birleşme olacaksa ve seçimden sonra bir reform olacaksa, bu belediye başkanlarını da seçime kadar danışman olarak atayalım ve belediyede denetleme görevini yerine getirsinler diye getirildi. Ancak bu madde alt komite de bu madde yeniden düzenlenecek” dedi.

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