Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Yeşilırmak: “Sağlık Bakanlığı yetersiz, çok ciddi suistimaller var”

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, planlama ve koordinasyon eksikliği olduğuna dikkat çekti ve Sağlık Bakanlığı'nın yetersiz olduğunu söyledi.

27 Mart 2020 Cuma 10:34
1912 Okunma
Yeşilırmak: “Sağlık Bakanlığı yetersiz, çok ciddi suistimaller var”

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, Canan Onurer’in Kıbrıs Postası Tv’de hazırlayıp sunduğu Sabahın Haberleri programına bağlanarak Koronavirüs salgınının bölgedeki son durumu hakkında bilgi verdi.

“DAHA SERT TEDBİRLER İÇİN UYARDIK AMA DİKKATE ALINMADI”

Çok yoğun bir şekilde uyumadan çalıştıklarına dikkat çeken Yeşilırmak, bu virüsün ortaya çıktığı tarihten itibaren çok ciddi uyarılarının olduğunu kaydetti.

Hükümet yetkililerini en başından beri sürekli uyardıklarını söyleyen Yeşilırmak, “Daha sert tedbirler için uyardık ama maalesef dikkate alınmadı” dedi.

“ÇOK CİDDİ SUİSTİMALLER VAR”

Bugün gelinen noktada gerçekten çok ciddi suiistimallerin olduğunun görülebileceğinin altını çizen Yeşilöırmak, söz konusu vakaların hükümetin suiistimalleri sonucunda ortaya çıktığını ifade etti.

Kurgulanmanın da doğru yapılmadığına dikkat çeken Yeşilırmak, planlama bile yapılmadığını söyledi. Şu anda hiçbir şeyin tamam olmadığını söyleyen Yeşilırmak, bölgede pozitif çıkan kişinin ciddi temaslarının olduğunu ifade etti.

Bu virüsün ortaya çıktığı andan itibaren mücadele verdiklerini dile getiren Yeşilırmak, söz konusu durumda en önemli mekanizmanın yerel yönetimler olduğunu söyledi.

“ŞÖFORLERİN KARANTİNAYA ALINMAMASI NEDENİYLE YAYILDI”

Vatandaşlarla bire bir temasa geçen kurumların yerel yönetimler olduğuna vurgu yapana Yeşilırmak, Sağlık Bakanlığı’nda planlama, kurgulama eksikliği olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı’nın yetersiz kaldığını kaydeden Yeşilırmak, “Turistleri taşıyan şoförün ya da şoförlerin karantinaya alınmaması sebebiyle çok ciddi yayılma oldu” dedi.

Bugün yaşanılan sıkıntının çok büyük olduğuna dikkat çeken Yeşilırmak, sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini kaydetti.

“OLAY VE ZİNCİR ÇOK BÜYÜK”

106 kişiye test yapıldığını belirten Yeşilırmak, bu kişiler arasında şüpheli vakaların olduğunu söyledi. Söz konusu kişileri 2 buçuk 3 arası Lefkoşa’ya aktardıklarını belirten Yeşilırmak, Sağlık Bakanlığı’nın muhtemelen konuyla ilgili açıklama yapacağını ifade etti.

Çok ciddi bir koordinasyon eksikliği olduğuna dikkat çeken Yeşilırmak, sürecin devam ettiğini ve çok ciddi suiistimallerin olduğunu kaydetti.

Aile ziyaretlerinin çok fazla olduğunu belirten Yeşilırmak, bir pozitif vakanın teması şu an 106 kişi olduğunu ifade etti.

Dipkarpaz Belediye Başkanı ile iletişim içerisinde olduklarını kaydeden Yeşilırmak, “Olay çok büyük, zincir çok büyük. Temas kurulmasın lütfen ev ziyaretleri olmasın. Aksi takdirde adanın tümüne yayılacak” dedi.

Son Güncelleme: 27.03.2020 11:37
Anahtar Kelimeler:
CoronavirüsKoronavirüsDipkarpazYenierenköyEmrah Yeşilırmak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ertaç 2020-03-27 10:44:49

Bunu önlemenin tek yolu var.Herkese test yapılmalı.Bu küçük ülkede yapılabilir.Yoksa bu yayılma engellenemez.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Yagmur 2020-03-27 12:47:57

Tmm devletin com buyuk hatasi oldugunun herkes farkinda ...yalniz anlayamadigim nokta karpaz bolgesinde bulunan yetkililer ( bel.baskanlari muhtarlar )is bu raddeye gelince mi soforler aklina hicmi dusunmediler bi soforler aramizda geziyor virus kapmis olabilirler... kac gun var geziyorlar hala daha karantinaya alinmamis soforler varmis ...yani biraz da vatandaslar elini tasin altina koymali ve bunlari direk ihbar etmeliydi...son noktaya gelindiginde konusan cok olur nedense..en buyuk suc devlette fakat bir o kadarda halkimizda var..insAllah cok kotu sonuclar cikmaz ...evde kalin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Müsteşar kendi özel hastanesinde hasta bakar !!!
Müsteşar kendi özel hastanesinde hasta bakar !!!
Sağlık Bakanı Pilli İle İlgili Şikayetler Başbakana iletildi
Sağlık Bakanı Pilli İle İlgili Şikayetler Başbakana iletildi
Erhan Arıklı: Hesabımızı sonraya bırakalım
Erhan Arıklı: Hesabımızı sonraya bırakalım
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim