Yeşilırmak: “Sağlık Bakanlığı yetersiz, çok ciddi suistimaller var”

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, Canan Onurer’in Kıbrıs Postası Tv’de hazırlayıp sunduğu Sabahın Haberleri programına bağlanarak Koronavirüs salgınının bölgedeki son durumu hakkında bilgi verdi.

“DAHA SERT TEDBİRLER İÇİN UYARDIK AMA DİKKATE ALINMADI”

Çok yoğun bir şekilde uyumadan çalıştıklarına dikkat çeken Yeşilırmak, bu virüsün ortaya çıktığı tarihten itibaren çok ciddi uyarılarının olduğunu kaydetti.

Hükümet yetkililerini en başından beri sürekli uyardıklarını söyleyen Yeşilırmak, “Daha sert tedbirler için uyardık ama maalesef dikkate alınmadı” dedi.

“ÇOK CİDDİ SUİSTİMALLER VAR”

Bugün gelinen noktada gerçekten çok ciddi suiistimallerin olduğunun görülebileceğinin altını çizen Yeşilöırmak, söz konusu vakaların hükümetin suiistimalleri sonucunda ortaya çıktığını ifade etti.

Kurgulanmanın da doğru yapılmadığına dikkat çeken Yeşilırmak, planlama bile yapılmadığını söyledi. Şu anda hiçbir şeyin tamam olmadığını söyleyen Yeşilırmak, bölgede pozitif çıkan kişinin ciddi temaslarının olduğunu ifade etti.

Bu virüsün ortaya çıktığı andan itibaren mücadele verdiklerini dile getiren Yeşilırmak, söz konusu durumda en önemli mekanizmanın yerel yönetimler olduğunu söyledi.

“ŞÖFORLERİN KARANTİNAYA ALINMAMASI NEDENİYLE YAYILDI”

Vatandaşlarla bire bir temasa geçen kurumların yerel yönetimler olduğuna vurgu yapana Yeşilırmak, Sağlık Bakanlığı’nda planlama, kurgulama eksikliği olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı’nın yetersiz kaldığını kaydeden Yeşilırmak, “Turistleri taşıyan şoförün ya da şoförlerin karantinaya alınmaması sebebiyle çok ciddi yayılma oldu” dedi.

Bugün yaşanılan sıkıntının çok büyük olduğuna dikkat çeken Yeşilırmak, sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini kaydetti.

“OLAY VE ZİNCİR ÇOK BÜYÜK”

106 kişiye test yapıldığını belirten Yeşilırmak, bu kişiler arasında şüpheli vakaların olduğunu söyledi. Söz konusu kişileri 2 buçuk 3 arası Lefkoşa’ya aktardıklarını belirten Yeşilırmak, Sağlık Bakanlığı’nın muhtemelen konuyla ilgili açıklama yapacağını ifade etti.

Çok ciddi bir koordinasyon eksikliği olduğuna dikkat çeken Yeşilırmak, sürecin devam ettiğini ve çok ciddi suiistimallerin olduğunu kaydetti.

Aile ziyaretlerinin çok fazla olduğunu belirten Yeşilırmak, bir pozitif vakanın teması şu an 106 kişi olduğunu ifade etti.

Dipkarpaz Belediye Başkanı ile iletişim içerisinde olduklarını kaydeden Yeşilırmak, “Olay çok büyük, zincir çok büyük. Temas kurulmasın lütfen ev ziyaretleri olmasın. Aksi takdirde adanın tümüne yayılacak” dedi.