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Yeşilırmak: "Sipahi'de YDP toplantısına katılan 90 kişiye PCR testi yapıldı"

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, Karpaz bölgesinde ortaya çıkan Covid-19 vakası nedeni ile 90 kişiye test yapıldığını bildirerek, bölge halkını 15 gün ev ziyaretlerine ara vermeleri konusunda uyardı.

14 Eylül 2020 Pazartesi 09:19
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Yeşilırmak: "Sipahi'de YDP toplantısına katılan 90 kişiye PCR testi yapıldı"

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, Karpaz bölgesinde ortaya çıkan Covid-19 vakası nedeni ile 31 Ağustos tarihinde Yeniden Doğuş Partisi'nin (YDP) Sipahi köyünde gerçekleştirdiği kahve toplantısına katılım gösteren ve YDPli pozitif vakalara temaslı olduğu tespit edilen 90 kişiye test yapıldığını duyurdu.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Yeşilırmak, test sonuçlarının açıklandığı zaman gelişmeleri aktaracağını ifade ederken, bölge halkını da uyardı.

Yeşilırmak, "bölge olarak 15 gün ev ziyaretlerine ara verelim ve mümkünse 15 gün misafir kabul etmeyin" dedi.

Yeşilırmak'ın paylaşımı şu şekilde:

"Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız istişare sonucunda bugün temaslı olan ve aynı ortamda bulunan 90 vatandaşımızın pcr örnekleri test yapılmak üzere alınmıştır.

Bu bağlamda hassasiyet gösteren Sayın bakana, doktorlarımıza, hemşirelerimize ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ederim. Test sonuçlarını Sağlık Bakanlığı açıkladıktan sonra sizlere ortaya çıkan son durumu ve gelişmeleri aktaracağım.

Lütfen bölge olarak 15 gün ev ziyaretlerine ara verelim ve mümkünse 15 gün misafir kabul etmeyin. Ayrıca sosyal mesafenizi koruyun, maske ve hijyen kurallarına riayet edin."

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