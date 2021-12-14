Yeşilırmak: “Tek başına iktidara gelebilecek olan tek parti de UBP’dir”

Yenierenköy Belediye Başkanı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili adayı Emrah Yeşilırmak, Kıbrıs Postası TV’de Canan Onurer’in sunduğu “Seçim Masası” programına konuk olarak adaylık sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yerel seçimlere aday olduğu süreçte en genç ismin kendisinin olduğunu, Ocak 2022’de gerçekleşecek erken genel seçimlerde de UBP Milletvekili adayı olarak aynı durumun yaşandığını ifade eden Yeşikırmak, “Bunu benim için ayrı bir gurur kaynağı. Gençlerin neler yapabileceğini Yenierenköy’de gösterdik. Kimsenin üslenmek istemediği belediyeyi aldık, ateşten gömleği giydik ve başardık” dedi.

Adaylığına ilişkin konuşan Yeşilırmak, “Bazı şeyler konjonktür işidir, istişareler yapılır. UBP’de gerekli istişareleri yaptık, görüşmeler sonucunda Milletvekili adayı olmaya karar verdim. Çok kısa bir süre vardı önümde. İskele’de 10 aday var, hepsi birbirinden değerli. 20 Kasım’da adaylığımı açıkladım. 20 günüm vardı. Ciddi bir performans sergiledim” şeklinde konuştu.

Belediye başkanlığı yaptığı süreçte kamu içerisindeki hantal yapıyı ve meclis içindeki sıkıntıları gördüğünü, birebir yaşadığını belirten Yeşilırmak, bu kapsamda “değerli büyüklerinin görüşlerini alarak, bu yola baş koyduklarını” ifade etti.

“Ben kendi babama ceza kestim, bana bir siyasetçi söyleyin yakınına ceza kesen” diyen Yeşilırmak, yine kendi döneminde 30’a yakın disiplin dosyası oluştuğunu, 8 kişinin istifa ettiğini belirtti, şöyle devam etti:

“Neden? Çünkü benim derdim vatandaşın hizmet alması. Verdiği verginin karşılığını tam olarak alması. Biz belediye başkanı olduğumuzda, oy verene de vermeyene de hizmeti götürdük. Aynı durum şimdi de geçerli.”

“50 yıldır ülkeyi UBP yönetiyor, hiçbir şey olmuyor” şeklindeki eleştirilere yanıt veren Yeşilırmak, “Bu eleştirileri yapanlar bu memlekette yaşıyorsa, UBP sayesinde yaşıyor. UBP’nin temeli TMT’ye dayanıyor. UBP de CTP de yanlışlar yapmıştır. Evet, sıkıntılar da olmuştur. Ama ben diyorum ki toplum olarak büyük oranda potansiyelimiz var. Yeter ki bu potansiyeli ortaya çıkarabilecek isimler Meclis’e girsin” dedi.

Meclis’e girmesi halinde belediyeler reformunu “ölümüne savunacağını”, KKTC’nin önünü tıkayan yegane sorunlardan birinin, 1995 yılından kalan belediyeler yasası olduğunu ifade eden Yeşilırmak, “Bir ay önce ile şimdinin durumu aynı değilken, 1995’te yapılan bir yasanın 2021’deki geçerliliği nedir” diye sordu.

Koalisyonların hiçbir zaman memleketin önünü açmadığını söyleyen Yeşilırmak, “Ülkenin önünü açmak için tek başına iktidara ihtiyaç var. Tek başına iktidara gelebilecek olan tek parti de UBP’dir” dedi.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI