Yeşilırmak: Yeni belediye başkanları çok şanslı olacak

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51/95 sayılı Belediyeler Yasası’ndaki değişiklikler hakkında bilgi veren UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, “Bugün bir yerel yönetim seçimine gidiyoruz. Siz kendi bölgenizde hizmet etmek istiyorsunuz ama yasanın buna izin vermesi gerekir. Eğer öz kaynaklarınızla projelerinizi hayata geçiremiyorsanız ciddi sıkıntılar var demektir” ifadelerini kullandı.

“NÜFUSA GÖRE ADALETLİ BİR DAĞITIM YAPILACAK”

Konuşmasının devamında Yeşilırmak, “51/95 belediyeler yasasını değiştirmediğimiz sürece bu memleket bir adım yol alamayacaktı. Bu yasanın geçmesi için çok mücadele ettik. Şuan reform çalışmalarını yaptık 51/95’i bitirdik. Gerçekten yeni belediye başkanları çok şanslı olacak. Ellerinde vatandaşa hizmet verebilecek imkânları olacak. 51/95’te birçok yetki belediyede değildi. Örneğin imar yetkisi… Dünyanın hiçbir yerinde imar yetkisi merkezi hükümette değildir. Bu yetkinin belediyelerde olması yeni yasada var. Vergi cetvellerinde sıkıntı vardı o değiştirildi. Örneğin vidanjör hizmetleri 50 TL idi ve yasa sizi bağlıyordu. Dolayısıyla bile bile 28 belediye bu cetvellerdeki değişiklik yapılmamasından dolayı zarar ediyordu. Elektrik noktasında yeni açılımlar var yasada. Yolların aydınlatılması noktasında da yetki sorunu var. Aydınlatma ücreti için belediyeler KIB-TEK’e fatura yazabilecek. Havuz sistemi uzun yıllardır konuşuluyor. Bu yeni yasada var. Nüfusa göre adaletli bir dağıtım yapılacak” dedi.

“KARŞILIĞINI ALAN VATANDAŞ OLACAK”

Yeşilırmak, “LTB 22 km kare alana hizmet veriyor. Dipkarpaz-Yenierenköy belediyesi 352 km kare alan içinde vatandaşlara hizmet verecek. Ancak Lefkoşa’nın gelirleri çok fazla… Öte yandan dağınık konutları olan bir bölgeye hizmet vermeye çalışıyorsunuz. Yeni yasada bunu dengeledik. Dünya bunu mali denkleştirme yaparak bu konuyu aştı. Örneğin kırsal bölgeye 5 milyon daha fazla veriliyor. Yapılan bütün reformlara baktığımızda son 100 yılda bütün dünya devletlerinin bu reformları yapmasının ana sebebi hizmet üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve daha kaliteli hizmet vermesidir. Yeni yasada yüzde 85 nüfus, yüzde 15 yüzölçümü kriteri getirdik. Bu sayede belediyeler yüzölçümlerine göre de katkı alacak. Bu yasaları yaptığımızda konforunu kaybedecek olanlar ve eleştirenler olacak ama bunun karşılığını alan vatandaş olacak” şeklinde konuştu.

“BELEDİYE BAŞKANLARININ YILLIK STRATEJİK PLAN YAPMA ZORUNLULUĞU OLACAK”

Yeşilırmak, “Bu kaynakları verdik ama denetleme noktasında da ciddi değişiklikler yaptık. Yeni yasaya göre bağımsız denetçiler tarafından belediyeler denetlenecek. Artık belediye başkanlarının yıllık stratejik plan yapma zorunluluğu olacak. Öte yandan belediye başkanları belediye meclis üyelerine her ya gelir gider dengelerini belediye meclisine sunacak. Bunu da yasaya koyduk. Bu kalkınma planları içerisinde kendi bölgelerinde bulunan akil insanlarla yapacaklar. Bir mahalle ve köyde bir proje yapılacaksa o bölgenin muhtarı çağırılacak ve muhtarın görüş ve fikirlerini belediye meclisi dinleyecek. Muhtarları da sürece dâhil ettik” dedi.