Yeşilırmak: “Yerel yönetimlerde edindiğimiz tecrübeyi meclise taşımak istiyoruz”

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Yenierenköy Belediye Başkanı ve Milletvekili aday adayı Emrah Yeşilırmak, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’a Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“YEREL YÖNETİMLERDE EDİNDİĞİMİZ TECRÜBEYİ MECLİSE TAŞIMAK İSTİYORUZ”

Yeşilırmak, “Önümüzde bir süreç var. 23 Ocak’a giderken vatandaşlarımızın ciddi anlamda değişimden yana olduğunun farkındayım. Vatandaşlarımız cesaretle iradelerini sandığa yansıtabilirse bir değişim yaşanacaktır. Biz yerel yönetimlerde edindiğimiz bilgi, birikim ve tecrübeyi meclise taşımak istiyoruz. Önce partideki üyelerimizden, sonrasında da 23 Ocak ta vatandaşlarımızdan bu iradeyi isteyeceğiz. Radikal kararlar alarak ülkenin önünüz açmamız gerekiyor” dedi.