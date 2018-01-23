Yeşilırmak’ta bağ budama ve çilek yetiştiriciliği eğitimi

Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde Yeşilırmak’ta yarın bağ budama ve çiçek yetiştiriciliği konusunda tarla günü ve gece eğitimi düzenliyor.



Tarım Dairesi’nden verilen bilgiye göre, yarın bir bahçede bağ budama yöntemleri gösterilecek, bahçeye gitmek için saat 14.00’te muhtarlık binası önünden hareket edilecek.



Yeşilırmak muhtarlık binasında ise saat 18.00’de “çilek yetiştiriciliği ile hastalık ve zararlıları” konulu eğitim verilecek.