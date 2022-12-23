Yeşilköy'de trafik kazası: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

BRT’de yer alan habere göre, Yeşilköy’de bugün meydana gelen trafik kazasında 2 yaşındaki bir çocuk araç altında kalarak yaşamını yitirdi.
FECİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN ÇOCUĞUN İSMİ AÇIKLANDI (Linke Tıklayınız)
Son Güncelleme: 23.12.2022 14:13
Yeşilköy’de meydana gelen trafik kazasında 2 yaşındaki bir çocuk araç altında kalarak yaşamını yitirdi.
BRT’de yer alan habere göre, Yeşilköy’de bugün meydana gelen trafik kazasında 2 yaşındaki bir çocuk araç altında kalarak yaşamını yitirdi.
FECİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN ÇOCUĞUN İSMİ AÇIKLANDI (Linke Tıklayınız)