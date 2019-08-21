Yeşilköy Kolakas ve Patates Festival’i yapılıyor

Yeşilköy Kolakas ve Patates festivali 28 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında ikinci kez gerçekleştirilecek.

Özellikle geçmiş yıllarda bölgede sıklıkla yetişen ve önemli gelir kaynağı olan kolakas ve patates ürünlerini ön plana çıkartmak amacıyla düzenlenecek olan panayırın basın toplantısı Yenierenköy Belediye binasında yer aldı.

Yenierenköy belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, 5 gün sürecek olan panayırda yerli sanatçıların konserlerinin yanı sıra kültür köşesi oluşturulacağını ifade ederek, panayır boyunca gelen konuklara patates ve kolakas yemeği ikramı yapılacağını söyledi.

Yeşilırmak, çocuklara yönelik olarak eğlencelerin de yer alacağı panayırda aynı zamanda öğretici ve eğitici oyunların da yer alacağını belirtti.

Panayırda ayrıca patates ürününün kullanılacağı yemek yarışmasının da düzenleneceğini ifade eden Yeşilırmak, amaçlarının patates ve kolakas ürününü tanıtarak ön plana çıkartmak olduğunu sözlerine ekledi.

(BRT)