Yeşilköy’de bir arazide 5 sığınmacı tespit edildi

Yeşilköy’de bir arazide, 4 erkek, 1 kadın olmak üzere Suriye uyruklu toplam 5 sığınmacı tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, söz konusu şahısların bugün Yeşilköy – Yenierenköy arası sahilde terk edilmiş olarak bulunan sürat teknesi ile kanunsuz yollardan KKTC’ye giriş yaptıkları ihtimali üzerinde duruluyor.

Bölgede başka daha sığınmacı bulunma ihtimaline karşı aramalar devam ediyor.

Yeşilköy – Yeni Erenköy arasında deniz sahilinde terk edilmiş sürat teknesi bulunmuştu.