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Yeşilköy’de bir arazide 5 sığınmacı tespit edildi

25 Ağustos 2019 Pazar 09:24
Yeşilköy’de bir arazide 5 sığınmacı tespit edildi

Yeşilköy’de bir arazide, 4 erkek, 1 kadın olmak üzere Suriye uyruklu toplam 5 sığınmacı tespit edildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, söz konusu şahısların bugün Yeşilköy – Yenierenköy arası sahilde terk edilmiş olarak bulunan sürat teknesi ile kanunsuz yollardan KKTC’ye giriş yaptıkları ihtimali üzerinde duruluyor.

Bölgede başka daha sığınmacı bulunma ihtimaline karşı aramalar devam ediyor.
Yeşilköy – Yeni Erenköy arasında deniz sahilinde terk edilmiş sürat teknesi bulunmuştu.

BRTK

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Anahtar Kelimeler:
YeşilköyAraziSığınmacıHaberGündemKıbrısPolis
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