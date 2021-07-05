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Yeşiltepe’de korkutan ev yangını

Yangın polis itfaiye ve Orman Dairesi ekipleri tarafından söndürüldü.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 18:39
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Yeşiltepe’de korkutan ev yangını

Yeşiltepe’deki bir evde çıkan yangın korkuttu. 

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 15.30 sıralarında, Yeşiltepe’de 20 Temmuz Cadddesi üzerinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu iki kattan oluşan Valery Voronov’a ait ikametgahın alt kısmı ve içerisindeki eşyalar, evin garaj kısmı içerisinde bulunan izolasyon malzemeleri, tahta ve odunlar ile yaklaşık 4.5 dönümlük arazi içerisindeki kuru otlar yandı.

Yangın polis itfaiye ve Orman Dairesi ekipleri tarafından söndürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Son Güncelleme: 05.07.2021 19:23
Anahtar Kelimeler:
Yeşiltepe
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